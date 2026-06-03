Casa refugio para mujeres víctimas de violencia supera el 50% de avance en la capital

Tegucigalpa – La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) y la Secretaría de Asuntos de la Mujer (Semujer) avanzan en la construcción de una Casa Refugio destinada a proteger a mujeres y niños víctimas de violencia doméstica.

Según los miembros de la alcaldía el proyecto supera el 50 % de ejecución y representa una inversión superior a los 30 millones de lempiras.

Durante una inspección realizada por el alcalde Juan Diego Zelaya, su esposa Paola Rubí y autoridades de la secretaría, constataron el progreso de la obra que se construye en la aldea Cerro Grande, en la salida hacia Olancho.

El centro tendrá capacidad para albergar temporalmente a 51 personas y ofrecerá atención médica, psicológica, legal y social especializada para mujeres en condición de riesgo y sus hijos.

“Este proyecto está dirigido a mujeres que han sido vulneradas, maltratadas o que atraviesan situaciones difíciles porque no tienen un lugar seguro donde permanecer”, expresó Paola Rubí, quien destacó que el refugio brindará acompañamiento integral para ayudar a las beneficiarias a reconstruir sus vidas.

Por su parte, la directora de Comunicaciones de Semujer, Wendy Fuentes, señaló que el espacio permitirá retirar de forma inmediata a mujeres cuya vida esté en peligro, para garantizar su protección mientras reciben asistencia profesional y procesos de empoderamiento.

Las autoridades prevén que el hogar fortalezca la red de atención a víctimas de violencia mediante infraestructura especializada y servicios integrales para las familias afectadas. AD