Casa Blanca desmiente especulaciones sobre un posible uso de armas nucleares en Irán

Washington – La Casa Blanca desmintió este martes especulaciones sobre un posible uso de armas nucleares en Irán después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, advirtiera hoy sobre la aniquilación de «toda una civilización», y el vicepresidente, JD Vance, mencionara opciones en el arsenal que aún no han usado.

La cuenta oficial de la Administración republicana ‘Rapid Response 47’ reaccionó con una negativa a una publicación en la red social X que afirma que Vance «insinúa que Trump podría recurrir al uso de armas nucleares», al cumplirse esta noche el plazo dado por el mandatario a Teherán para abrir el estrecho de Ormuz.

«Literalmente, nada de lo que ha dicho aquí el @VP ‘insinúa’ tal cosa, pedazos de idiotas «, aseguró la cuenta de respuesta rápida de la Casa Blanca en un mensaje que cita el post de ‘Headquarters’, la rebautizada cuenta de redes sociales que impulsó la campaña a la presidencia de la demócrata Kamala Harris, antes conocida como ‘KamalaHQ’.

En su red Truth Social, Trump dijo hoy que «esta noche morirá toda una civilización, para no volver jamás», y que aunque no quiere «que eso suceda, es probable que ocurra», elevando la presión sobre Irán, que tiene hasta las 20:00 hora de Washington para responder al ultimátum del estadounidense.

El presidente, que calificó a este como «uno de los momentos más importantes de la larga y compleja historia del mundo», impuso el plazo a Teherán para forzarlo a reabrir el paso a través de la importante vía de crudo y mercancias, interrumpido por la nación persa como represalia a la guerra lanzada por EE.UU e Israel.

Poco después, el vicepresidente Vance insistió en que confía que obtendrán una respuesta de Irán antes del fin del plazo, durante una rueda de prensa en Budapest, cuyo fragmento fue publicado por ‘Headquarters’.

«Tienen que saber que tenemos herramientas en nuestro arsenal que, hasta ahora, no hemos decidido utilizar. El presidente de EE.UU. puede decidir usarlas, y lo hará si los iraníes no cambian su comportamiento», aseguró Vance.

La Agencia EFE solicitó aclaraciones a la Casa Blanca sobre las palabras de Trump y Vance, sin recibir respuesta de momento.

«La cuenta oficial de la Casa Blanca da palos de ciego en su intento por defender la demencial amenaza de su jefe de aniquilar a ‘toda una civilización'», respondió por su parte ‘Headquarters’ al mensaje de ‘Rapid Response 47’. JS