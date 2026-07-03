Casa Alianza reporta 197 muertes de menores el primer semestre de 2026

Tegucigalpa- La directora del Observatorio de la Niñez de Casa Alianza, Grecia Moreno, informó que en el primer semestre de 2026 se registran 197 muertes de menores de edad en Honduras, una cifra que mantiene en alerta a organismos de protección debido a que las principales causas están relacionadas con accidentes de tránsito, homicidios y suicidios.

Del total de casos reportados, el 47 % corresponde a accidentes de tránsito, lo que equivale aproximadamente a 92 menores fallecidos. En segundo lugar, se ubican los homicidios, con 73 casos, que representan el 37 %. Además, se contabilizan 32 suicidios, equivalentes al 16 %, y un 2 % corresponde a otras causas de muerte.

Moreno advirtió que, en comparación con 2025, las cifras se mantienen similares; sin embargo, lo que genera mayor preocupación es la expansión territorial de estos hechos violentos.

“Antes identificábamos estos casos principalmente en Francisco Morazán y Cortés, pero ahora también se registran en Colón, Yoro, Choluteca y El Paraíso, departamentos que antes no eran considerados puntos rojos y que ahora presentan alertas”, explicó.

La especialista señaló que esta situación evidencia una expansión de la violencia que ya no solo afecta a jóvenes, sino también a niños dentro de sus propios hogares y comunidades.

Asimismo, alertó sobre la “violencia con la que se están cometiendo los homicidios”, lo que agrava el panorama de inseguridad para la niñez hondureña.

Casa Alianza hizo un llamado urgente a las autoridades para implementar estrategias de protección más efectivas en los departamentos afectados, así como a fortalecer las políticas de prevención.

Finalmente, Moreno exhortó a los padres de familia a asumir un rol más activo en el cuidado y supervisión de los menores, especialmente evitando que conduzcan vehículos sin la edad ni la madurez necesaria, en particular motocicletas, ya que muchos de los accidentes podrían prevenirse con mayor control y responsabilidad compartida entre el Estado y los hogares.LB