Casa Alianza cifra en 197 las muertes violentas de menores en Honduras

Tegucigalpa – Grecia Moreno, coordinadora del Observatorio de la Niñez y la Juventud de Casa Alianza, informó hoy que en el primer semestre del año se contabilizaron 197 muertes violentas de menores.

Refirió que las muertes violentas de menores se analizan en tres categorías: Homicidios (37 %), suicidios (16 %) y accidentes de tránsito (47%).

En ese contexto, detalló que desde el 01 de enero al 30 de junio se contabilizaron 197 muertes violentas de menores en el territorio nacional.

Francisco Morazán y Cortés son los departamentos con mayor incidencia, precisó.

Los menores en Honduras no solo son blanco del crimen organizado, sino también de enfermedades como el dengue, sarampión y tosferina.

Lo anterior coloca a los infantes y jóvenes como uno de los grupos más vulnerables dentro de la sociedad hondureña. (RO)