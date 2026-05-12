Carvajal, fuera de la prelista de España, se queda sin Mundial

Madrid.– Dani Carvajal, futbolista del Real Madrid e internacional con España en 52 ocasiones, no disputará el Mundial de este verano al quedarse fuera de la prelista de 55 jugadores que dio Luis de la Fuente el lunes, y que es vinculante ya que de ellos saldrán los 26 elegidos para el torneo.

Un Carvajal que ve así como se le escapa uno de sus objetivos para esta temporada, al no haber tenido continuidad en el Real Madrid con tres lesiones que han lastrado su puesta a punto, más aún tras la rotura de ligamento cruzado de la rodilla que sufrió en octubre de 2024 y que cambió su hoja de ruta. EFE/ir