Cartón de huevos mantiene precio, pero anuncian posible aumento después del 2 de diciembre

Tegucigalpa – El precio del cartón de huevos en mercados y ferias capitalinas se mantiene a 90, 85 y 80 lempiras, según el tamaño.

En la Feria del Artesano y del Agricultor hoy el cartón de huevos se cotiza a 90, 85 y 80 lempiras, según el tamaño.

Así lo informó este viernes Edgardo López, comerciante que ofrece este producto en la Feria, quien destacó que el precio se ha mantenido estable durante casi un mes.

No obstante, dijo que la estabilidad de precios es parte de un acuerdo entre comerciantes y autoridades, pero este tiene vigencia hasta el 2 de diciembre.

En ese contexto, no descartó que después de esa fecha este producto de la canasta básica aumente de precio.

El huevo es uno de los principales productos de la canasta básica de todos los hondureños, por lo que, la estabilidad en su precio se traduce en una buena noticia para los bolsillos de los consumidores. (RO)