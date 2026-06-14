Cartas al fútbol

Oscar Flores

Amado fútbol:

Antes que nada, gracias por existir. Desde que te descubrí hace cuarenta y seis años en aquel viejo televisor negro y de antenas paradas, no he dejado de amarte. Has sido parte importante de mi vida; sin vos y sin la literatura, sin la música y sin el cine, yo no sería el mismo.

Fue en el partido Honduras versus El Salvador, en el Cuscatlán, que entraste mágicamente en mi vida. Perdimos 2 a 1, es verdad, pero yo quedé en eso que después descubrí que se llama estado de shock.

Unos meses después, el 12 de noviembre de 1981, vi mi primer partido en vivo. La fila de personas era larguísima, como un ciempiés con miles de zapatos, y fuimos avanzando despacito, como en cámara lenta.

A lo lejos estaba el Estadio Nacional, enorme insecto de concreto, a punto de despertar con el grito de ¡Honduras, Honduras, Honduras!

Partido de Honduras ante El Salvador en 1980. Villegas marca a un rival.

Allí descubrí que nadie en el mundo le pegaba al balón con la potencia del Macho Figueroa; que ningún futbolista poseía más mañas que el Indio Urquía; que Arzú no era hombre, sino pantera; que el Azulejo era inmortal; que Costly llevaba dos garrochas en lugar de piernas; que Villegas había sido general en la Segunda Guerra Mundial; que Garrincha se había reencarnado en Caballero; que Héctor Zelaya tenía el pecho grande porque Dios le puso dos corazones en lugar de uno; que David Bueso podía correr tres días seguidos; que no hubo en la historia de Honduras un capitán con la valentía de Ramón Maradiaga.

Allí conocí a un entrenador irrepetible: Chelato Uclés.

Esa noche ganamos 2 a 1 y regresé a casa siendo otro. No logré dormir, pero sí pude soñar…

SE DICE FÚTBOL

Fui testigo de la clasificación de Honduras a un Mundial de Fútbol (no football, mucho menos soccer; fútbol), y aunque ya había leído un par de libros, entre ellos Belleza negra, La isla del tesoro y Las fábulas de Esopo, los fascículos de la historia de los campeonatos mundiales —de 1930 a 1978— me llenaron la mente y el alma de grandes partidos y de grandes selecciones, y conocí a Luis Monti, a Meazza, a Sindelar, el Mozart del balompié, a Obdulio Varela, el Negro Jefe, y vi caer a los suicidas brasileños que se lanzaban desde los palcos por la derrota ante Uruguay en la memorable final del 50, y vi cómo lesionaban de una patada a Puskás, a Walter levantando la copa, a un niño con la sonrisa más grande que su propio cuerpo (O Rei Pelé), que jugó en Suecia 58 con la misma alegría y libertad con la que corría con la pelota en el patio de la escuela durante los recreos.

Me enamoré de Garrincha y odié a Geoffrey Hurst; me enamoré de Diego y odié a Menotti por dejarlo fuera de Argentina 78…

LOS FASCÍCULOS

Los lunes, antes de que llegara el bus de la escuela, me iba a la pulpería con la esperanza de que estuviera abierta para comprar el nuevo fascículo. Siempre que paso por Miraflores estiro el cuello para ver si me veo caminando por aquella calle para comprar la última edición…

También llené (aún siento la emoción), mi primer álbum de vistas del Mundial…

En el 82 celebré la chilena con la que Costly evitó el gol de los locales, y grité (y sigo gritando) el gol que Pecho le hizo a España; yo elevé a Laing a las alturas para que saltara más que los irlandeses y cabeceara el balón al fondo de la portería; yo odié a Gastón Castro porque pitó penal a favor de Yugoslavia; yo lloré cuando Gilberto, expulsado por no sé qué razón, se cubrió la cara mientras caminaba por el pasillo…

Y caí fulminado como Arzú, y quise levantar a Pecho de la grama que mojaba con sus lágrimas…

Hace cuarenta y cuatro años de eso, amado fútbol, mi primer amor, amor eterno, delirio de los pueblos, negocio de los vividores. Cada cuatro años, con un nuevo Mundial, durante treinta y nueve días volveré a ser niño y las cosas que preocupan a los adultos las mandaré al carajo.

Dicen que ya no sos el mismo de antes. Yo, sin embargo, te veo igual de bello.

Y si no me creen, vayan y pregúntenles a los millones de niños que, con cuatro piedras y una pelota fabricada de lo que sea, juegan su propio Mundial en una calle de tierra, o a los miles que corren por avenidas destruidas por las bombas, mientras le gritan al mundo que ellos son Cristiano Ronaldo y Messi.

Inmensamente agradecido