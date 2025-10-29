Carta de las FFAA no refleja todo lo discutido en reunión, aclara Cossette López

Tegucigalpa – La consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, aclaró este miércoles que el contenido de la carta presentada por las Fuerzas Armadas (FFAA) no coincide completamente con lo abordado durante la reunión sostenida previamente con el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Roosevelt Hernández.

– Jefe de FFAA, estaría reculando petición hecha de manera verbal al CNE, sobre revisión de actas antes de divulgación.

“El documento no dice todo lo que se habló en la reunión. En el encuentro se mencionó que querían llevar un conteo y tener acceso a tomar fotografías durante la transmisión de resultados”, explicó López, al detallar que el pedido inicial de los militares difería del texto formal entregado al órgano electoral.

La funcionaria subrayó que “una cosa es solicitar copias de las actas, y otra es pedir un conteo o fotografías. Son temas distintos”. Según precisó, durante la reunión se planteó que los militares presentes en los centros de votación pudieran acceder a las actas para fotografiarlas y, con base en esas imágenes, hacer su propio conteo paralelo.

Sin embargo, la solicitud formal entregada al CNE se limita a pedir copias de las actas de las Juntas Receptoras de Votos (JRV) del nivel presidencial, con el argumento de garantizar la transparencia y fortalecer la democracia durante las elecciones generales de 2025.

López aclaró que, conforme a la ley, es posible entregar copias de las actas a medios de comunicación, organizaciones o personas particulares, pero solo después de que el CNE realice el registro correspondiente. “Eso es precisamente lo que se hace, porque es lo que permite la ley. Pero una cosa es lo que dijeron en la reunión y otra lo que dice la nota”, reiteró.

#Transparencia 🚨 || En aras de la transparencia y el fortalecimiento de la democracia, las #FFAA realizaron la entrega ante el Consejo Nacional Electoral #CNE de una solicitud formal para que se faciliten las copias de las actas de las Juntas Receptoras del Voto (JRV)… pic.twitter.com/CeiqTTAPth — Fuerzas Armadas de Honduras (@FFAAHN) October 29, 2025

En su comunicado oficial, las Fuerzas Armadas indicaron que su solicitud “reafirma el compromiso institucional con el respeto a la voluntad popular y la garantía de un proceso electoral transparente”, señalando que el pedido se enmarca en las disposiciones legales vigentes.

El artículo 272 de la Constitución de la República establece que las Fuerzas Armadas son una institución “nacional, permanente, profesional, apolítica, obediente y no deliberante”, encargada de “defender la integridad territorial, la soberanía, la paz y los principios del libre sufragio”.

No obstante, el planteamiento militar ha generado debate jurídico y político, ya que diversos sectores consideran que la solicitud podría interpretarse como una intromisión indebida en las funciones exclusivas del CNE, órgano responsable de administrar y custodiar el proceso electoral hondureño. LB