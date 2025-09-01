Carro se estrella contra una vivienda en Santa Bárbara y deja un saldo de dos muertos

Santa Bárbara – Un carro que se estrelló este lunes en una casa en el municipio de San Pedro de Zacapa en el departamento de Santa Bárbara, occidente de Honduras, provocó la muerte de dos personas.

Los fallecidos fueron identificados como Ceferino Tinoco (108 años) y Dilcia Mabel Paz, quien era docente.

Se informó que la docente conducía el automotor junto a su esposo y tuvo fallas en el freno del vehículo, perdió el control de la dirección e impactó en la vivienda en la que vivía la víctima de la cuarta edad.

El impacto provocó la muerte de la profesional de la educación y la persona anciana.

Asimismo, la pareja del docente resultó con heridas y fue trasladado de emergencia hacia un centro asistencial.

Los accidentes de tránsito son la segunda causa de muerte en el país después de los homicidios, según el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH).