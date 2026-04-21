Carrera de Trabajo Social de UNAH exige investigación por agresión de estudiante

Tegucigalpa – La Carrera de Trabajo Social de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), condenó la agresión sufrida por el estudiante Axel Josué Medina Castellanos durante una manifestación registrada ayer 20 de abril de 2026 en Tegucigalpa.

– Actualmente, el estudiante permanece bajo atención médica en un centro asistencial.

-«Sin derechos humanos no hay democracia; sin justicia social no hay desarrollo”, cita el comunicado.

De acuerdo con el pronunciamiento, el joven, quien actualmente se desempeña como presidente del Comité Ejecutivo de la Asociación de Estudiantes de la carrera, participaba en una protesta pacífica en defensa de la educación pública y del presupuesto universitario en las inmediaciones del Congreso Nacional.

La unidad académica denunció que el estudiante fue víctima de una agresión violenta presuntamente por parte de elementos de la Policía Nacional, lo que le provocó lesiones graves que ponen en riesgo su integridad física, incluyendo la posible pérdida de visión en su ojo izquierdo.

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Ante lo ocurrido, la Carrera de Trabajo Social condenó el uso desproporcionado de la fuerza, calificándolo como una grave vulneración a los derechos humanos. Asimismo, expresó su solidaridad con el estudiante, su familia y compañeros, destacando su trayectoria académica y compromiso con la defensa de la educación pública.

De igual forma, exigió a las autoridades competentes una investigación inmediata, transparente y exhaustiva para esclarecer los hechos y deducir responsabilidades.

Finalmente, la comunidad académica a través de su pronunciamiento escrito hizo un llamado a la población universitaria a mantenerse vigilante y a continuar defendiendo de manera pacífica los principios de la educación pública, reiterando su compromiso con la promoción de los derechos humanos, la justicia social y la construcción de una sociedad más equitativa. LB