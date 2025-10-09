Carrera “Blue Run 2025: Juntos por la Diabetes” será el 09 de noviembre

Tegucigalpa – La Fundación Creciendo con Diabetes invitó hoy a toda la ciudadanía a participar en la quinta edición del Blue Run 2025, una carrera benéfica que se llevará a cabo el domingo 9 de noviembre, a partir de las 6:00 a.m., en Torres Metrópolis, boulevard Suyapa, Tegucigalpa.

Así lo señaló Celeste Sánchez, vocera de la Fundación Creciendo con Diabetes, quien destacó que al participar en este evento se está ayudando a los niños de Honduras que padecen cualquier tipo de diabetes.

Celeste Sánchez, Vocera de la Fundacion Creciendo con Diabetes, brinda los detalles de la quinta edición de la carrera "Blue Run 2025" pic.twitter.com/qoxeRGnzN1 — Proceso Digital (@ProcesoDigital) October 9, 2025

La donación es de 350 lempiras lo que da acceso a un kit que incluye una camiseta y si al final se termina todo el recorrido el participante obtendrá una medalla, detalló.

Bajo el lema “Juntos por la diabetes”, esta actividad busca promover estilos de vida saludables, fortalecer la conciencia sobre la diabetes, fomentando la empatía y el apoyo hacia las personas que viven con esta condición У sus familias, reflexionó.

La Blue Run 2025 contará con dos distancias: 5K y 10K, con categorías femeninas y masculinas que garantizan una competencia justa e inclusiva. En la carrera de 5K podrán participar personas menores y mayores de 15 años.

La Blue Run 2025 es posible gracias al valioso apoyo de sus marcas patrocinadoras:

Categoría Diamante: Ficohsa Seguros, Cash Logistics, OE System, PORSALUD, TENGO, Maknudo, Metrópolis, Puressa y Gatorade.

Categoría Oro: Grupo Farinter, Grupo Karnel, Speed Digital y Novo Nordisk.

Categoría Bronce: Corporación Dinant, ELCOSA, Impact Mobile, Jetstereo, Larach & Cia, Therafit, SULA, Premia, Distribuidora Istmania, Microlab, PRONTO, Renovart Platinum, Diunsa y Equinox.

Brian Lavaire, coordinador de Mercadeo de #PORSALUD brinda los detalles la carrera “Blue Run 2025” que tendrá lugar este 09 de noviembre pic.twitter.com/18iaRqMHQW — Proceso Digital (@ProcesoDigital) October 9, 2025

Brian Lavaire, coordinador de Mercadeo de PORSALUD, dijo que esta es la quinta edición del evento y la cuarta que se realiza de forma presencial, la primera se hizo como un evento virtual.

“Siempre hemos estado apoyando estas nobles causas, haciendo honor a nuestro eslogan ‘Pasión por la Vida”, expresó.

El donativo que se hace es para apoyar a la fundación, pero además se promueve una vida saludable a través del deporte, refirió.

El tiempo de inscripción concluye el 06 de noviembre y lo pueden hacer a través del sitio oficial www.bluerunhn.com, BMT Tickets, App y puntos TENGO, destacó.

“Invitamos a toda la población a esta causa, tenemos un mes para que puedan adquirir su kit y apoyar a la Fundación”, cerró.