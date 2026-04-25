Carnes suben de precios y estables el de las verduras en las ferias del agricultor en la capital

Tegucigalpa – Los precios de las verduras reportan esta semana estabilidad, mientras que los lácteos reportan un leve incremento y los huevos mantienen precio en las ferias del agricultor de la capital.

Algunas verduras que habían subido de precio registran bajas, como la cebolla blanca, cebolla roja, el pataste y el repollo.

Asimismo, algunas frutas como la sandía registran una rebaja hasta de 20 lempiras.

Los encargados de la feria indicaron que pese al incremento en los combustibles los precios de algunas verduras se mantienen al igual que el huevo entre 85 y 90 lempiras.

Los lácteos han registrado un incrementó entre uno y dos lempiras, al igual que las carnes, según la información. IR