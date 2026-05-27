Carné de residencia de extranjeros en Honduras será digitalizado y podrá usarse en bancos y comercios

Tegucigalpa – El carné de residencia de los extranjeros que viven en Honduras será incorporado al formato digital y podrá utilizarse en bancos, comercios y otros servicios donde actualmente se exige el documento en físico.

La medida será posible tras la firma de un convenio interinstitucional entre la Dirección de Gestión por Resultados (DIGER) y el Instituto Nacional de Migración (INM), mismo que se realizó con el objetivo de fortalecer la infraestructura digital del Estado mediante la Billetera Electrónica Nacional (BIEN), que será lanzada oficialmente en las próximas semanas.

El ministro de la DIGER, Elmer Ferrera, explicó que el nuevo sistema permitirá a los residentes extranjeros portar su documento de identificación en dispositivos móviles y utilizarlo de manera ágil en instituciones públicas y privadas.

Las autoridades involucradas en el proyecto destacaron que este convenio representa un avance en la modernización de los servicios públicos y en el proceso de transformación digital que impulsa el país, para estar a la vanguardia de los avances tecnológicos y digitales. LB