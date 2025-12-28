Carlsen recupera la corona de mejor jugador de rápidas del mundo

Redacción deportes – El noruego Magnus Carlsen, el número uno del ránking mundial, se proclamó este domingo campeón del mundo de rápidas de ajedrez en Doha (Qatar), lo que supone su sexta corona en la modalidad, después de que el pasado año se retirara de la disputa del título al abandonar el torneo por la prohibición de vestir vaqueros.

Carlsen, de 35 años, se tomó la venganza del campeonato del pasado año en Nueva York y conquistó el título que concede la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE, por sus siglas en francés) por sexta vez, tras los de 2014, 2015, 2019, 2022 y 2023.

En segunda posición, quedó el ruso Vladislav Artémiev, quien derrotó ayer, sábado, a Carlsen, lo que le permitió afrontar la última sesión como líder junto con el estadounidense Hans Niemann.

Pero ninguno de los dos aprovechó la ventaja en la tabla con cuatro rondas por delante y Carlsen sumó tres victorias, una de ellas ante Niemann, y firmó tablas en la última ante el neerlandés Giri Anish para amarrar el título con 10.5 puntos, mientras que sus dos perseguidores obtuvieron 9.5.

Carlsen abrió la última jornada ante el ruso Alexey Sarana, que como sus compatriotas compiten bajo la bandera de la FIDE al no poder hacerlo con la de su país debido a la guerra en Ucrania.

Tras vencer a Sarana, hizo lo mismo con Niemann, lo que daba de nuevo la iniciativa a Carlsen después del tropiezo del día anterior.

La penúltima ronda la afrontó ante el joven turco Yagiz Kaan Erdogmus, la gran promesa de su país, con solo catorce años, al que también venció. En la última partida, a Carlsen le valía con no perder y al final hizo tablas con Anish.

Artémiev hizo tablas en las últimas cuatro rondas, una de ellas con Niemann, quien, además de perder con Carlsen, firmó otro empate y sumó una victoria.

El noruego sucede en el palmarés al también ruso Volodar Murzin, que esta vez quedó muy alejado de los primeros puestos.

El primer latinoamericano fue el chileno Cristóbal Henríquez, quien acabó en el puesto 29 con ocho puntos, mientras que el argentino Faustino Oro, de 12 años, otra de las grandes promesas del ajedrez mundial, sumó siete puntos en el global del torneo.

El campeón del mundo de ajedrez clásico, el indio Gukesh Dommaraju, de 19 años y quien defenderá su título el próximo año, no partía entre los favoritos en rápidas y quedó en el puesto 31.

El primer español fue David Anton, al que Carlsen ganó en la primera jornada, que finalizó en el puesto 77 con 6.5 puntos.

El evento que se celebra en Doha continuará este lunes con la disputa del Mundial en la modalidad blitz, una variante de las rápidas, cuyo desenlace será el martes, día 30, y en la que Carlsen aspira a lograr su noveno título.

De conseguirlo, sumaría veinte títulos entre ajedrez clásico, con cinco (2013, 2014, 2016, 2018 y 2021), y las modalidades de rápidas y blitz. EFE