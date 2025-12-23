Carlos Umaña: proceso electoral deja desencanto ciudadano

Tegucigalpa- El diputado Carlos Umaña expresó que el actual proceso electoral ha dejado como principal saldo el desencanto de la población hondureña frente a un sistema de elecciones que, a su criterio, está profundamente corrompido. El parlamentario lamentó que una vez más la ciudadanía vea frustradas sus expectativas democráticas, tras haber cumplido con su deber cívico en las urnas.

-El Proceso Electoral también evidencia la instrumentalización de las instituciones.

Umaña recordó que, cuando se eligieron de manera conjunta múltiples cargos clave del Estado —desde la Corte Suprema de Justicia en adelante—, la bancada del Partido Salvador de Honduras (PSH) advirtió desde el Congreso Nacional sobre el escenario que se avecinaba.

Según señaló, en aquel momento alertaron que el país iría a elecciones sin reformas a la ley electoral y que los operadores de justicia terminarían siendo instrumentalizados.

“Hoy el tiempo nos dio la razón”, afirmó el diputado, al sostener que diversas instituciones fueron utilizadas con fines políticos. En ese contexto, mencionó al Ministerio Público, el Tribunal de Justicia Electoral, el Consejo Nacional Electoral (CNE) y otras instancias del Estado que, según su opinión, “se repartieron como piñata” en decisiones previas, debilitando su independencia y credibilidad.

El legislador también se refirió al próximo Congreso Nacional, señalando que estará conformado en un 60 % por diputados nuevos, lo que representa tanto una amenaza como una oportunidad. “Ese nuevo Congreso puede convertirse en el enterrador de las ilusiones del pueblo o en el espacio donde se hagan los cambios pertinentes”, dijo, al subrayar que la ciudadanía incluso otorgó la posibilidad de alcanzar una mayoría calificada.

En el plano político personal, Umaña confirmó su regreso al Partido Liberal, asegurando que lo hizo con la ilusión de que esta nueva bancada marque una diferencia real en la forma de hacer política. “Espero no decepcionarme y que no seamos más de lo mismo”, expresó.

Finalmente, el diputado reiteró que siguen a la espera de que el CNE, en aras de la transparencia y el respeto al marco jurídico, acepte las impugnaciones presentadas, para que el escrutinio finalizado permita una declaratoria electoral que deje satisfechos a todos los sectores y contribuya a devolver la confianza en el proceso democrático del país.LB