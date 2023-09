Carlos Umaña: No somos ni narcotraficantes ni corruptos, después van a llorar por los votos

Tegucigalpa – La bancada del Partido Salvador de Honduras (PSH), no es la que está torpedeando la elección del Fiscal General y Fiscal Adjunto, y los parlamentarios están molestos porque se les ha relacionado con corrupción y narcotráfico, reaccionó el diputado Carlos Umaña.

– Diputados de Libre revelaron que es Luis Redondo el que impide que se acerquen al PSH, confió Umaña.

– Diputados de PSH, están muy molestos porque les vinculan con corrupción y narcotráfico.

PSH no está torpedeando la elección de las autoridades del Ministerito Público, a la fecha el jefe de bancada no ha sido llamado simplemente es falta de consenso.

“Es el Partido Libertad y Refundación el que no quiere fiscal porque con una actitud cerrada e intransigente no dialoga”, acusó.

En PSH no hay ni corruptos ni narcotraficantes, fuimos parte de la moción que se ha considerado la mejor propuesta para hacer las cosas democráticamente y tanto el Partido Nacional como el Partido Liberal se han unido, zanjó.

Molestos

Umaña reveló que sus compañeros de bancada están “sumamente molestos y yo también estoy muy molesto, nos han relacionado con corrupción y narcotráfico”.

LEER: Presidenta Castro dice confía en Redondo y Libre que no se dejarán torcer el brazo en elección del Fiscal

Recordó que el PSH, ha acompañado a Libre en el 99 % de decisiones y por ellos tienen varias leyes y ahora les están desacreditando y desechando.

“Después no vayan a llorar por los 9 votos que van a necesitar para otras situaciones (…), hoy nos descalifican dicen que no nos necesitan y no llaman a dialogar después no lloren por los votos recuerden que solo son 52”, señaló.

Seguidamente, exigió respeto para la bancada del PSH, al tiempo que anotó que ellos deben ser parte de este proceso de elección para validarlo, ya que si no quedará marcado como el de la CSJ que fue una repartición.

Redondo en contra de PSH

El parlamentario también reveló que el propio presidente del Congreso Nacional, es quien está impidiendo que Libre se acerque a negociar con PSH.

Umaña, dio a conocer que líderes de la bancada de Libertad y Refundación, les han hecho saber que Luis Redondo, no quiere que ellos se acerquen al PSH.

En ese sentido, dijo entender que el diputado presidente tendrá sus razones, “él ya no está con nosotros”, sin embargo, instó a Libre a que negocie con todas las fuerzas políticas. LB