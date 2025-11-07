Carlos Umaña no descarta en interponer recurso de amparo ante CSJ para que se pronuncie sobre el CN

Tegucigalpa – El jefe de la bancada del Partido Salvador de Honduras (PSH), Carlos Umaña, no descarta en interponer un recurso de amparo en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para que se pronuncie que bando del Congreso Nacional tiene la razón, la Comisión Permanente o el pleno autoconvocado por los diputados opositores.

Comentó que desea que la Sala de lo Constitucional se pronunciará de manera rápida y expedita si se interpone un recurso de amparo.

“Si se decide presentar un amparo, quiero pedirles a los magistrados de la Sala de lo Constitucional que diriman quien tiene la razón”, dijo el diputado.

Umaña señaló que el pleno de diputados opositores está bien asesorado indicando que la Constitución de la República quien tiene la razón.

Relató que en varias reuniones de jefes de bancadas con la junta directiva del Congreso Nacional, hubo consenso en 15 proyectos de ley.

Lamentó la parálisis en el Congreso Nacional porque el presidente Luis Redondo nunca hizo convocatoria.

El diputado expresó que le da vergüenza convertirse en diputado y llegar a un Congreso Nacional que ha estado paralizado. AG