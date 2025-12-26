Carlos Umaña llama al diálogo y la conciliación dentro del Partido Liberal

Tegucigalpa- Al finalizar el año 2025, el diputado del Partido Salvador de Honduras (PSH), Carlos Umaña, hizo un llamado público a la conciliación y al diálogo, dirigido a las autoridades del Partido Liberal de Honduras (PLH) y al candidato, Salvador Nasralla, con el objetivo de poner fin a cualquier disputa o malentendido interno.

El congresista enfatizó la necesidad de fortalecer la unidad institucional del PSH, advirtiendo que existen sectores adversarios interesados en ver una bancada dividida para alcanzar objetivos que podrían afectar los pesos y contrapesos de la democracia hondureña.

“Nuestra institución culminará las acciones legales correspondientes para demostrar lo acontecido, pero debe mantenerse unida y fuerte”, expresó Umaña, al tiempo que subrayó que la desunión solo debilita el papel fiscalizador del partido en el Congreso Nacional.

Asimismo, señaló que, de no ser posible una reversión de las decisiones actuales, el PLH debe asumir el rol de una oposición inteligente, firme y exigente, siempre en beneficio del país. “Hoy más que nunca necesitamos fortaleza y nobleza institucional”, manifestó.

El diputado también envió un mensaje directo a quienes impulsan pactos políticos, recordándoles que no se trata de intereses personales, sino del bienestar nacional. En ese sentido, insistió en que, independientemente de los resultados que se obtengan durante el primer semestre, deben garantizarse reformas fundamentales para el sistema democrático.

Entre las prioridades mencionadas por Umaña destacan la aprobación de una nueva ley electoral, la derogación del Decreto 117-2019, la eliminación del fondo departamental y social, la promulgación de la Ley de Colaboración Eficaz y, especialmente, la derogación de la Ley Orgánica del Congreso Nacional, a la que calificó como “nefasta y excesivamente presidencialista”.

El llamado del diputado se produce en un contexto de tensiones políticas internas, dentro del Partido Liberal, en momentos en que diversos sectores reclaman mayor cohesión y responsabilidad institucional para fortalecer la democracia en Honduras.LB