Carlos Umaña llama a bancada liberal a ser prudente ante riesgos de la Ley de Reactivación Económica

Tegucigalpa – El diputado del Partido Liberal de Honduras, Carlos Umaña, se une a las advertencias sobre que el proyecto de Ley de Reactivación Económica y Desarrollo Humano podría poner en riesgo derechos fundamentales de los trabajadores en Honduras.

Umaña aseguró que, tras consultar con abogados especializados en derecho laboral, todos coinciden en que la normativa podría contravenir disposiciones del Código del Trabajo y de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, dejando a los empleados en una situación de indefensión.

Según el legislador, la ley otorga demasiada discrecionalidad al Poder Ejecutivo, incluso para anular contratos u otras garantías que actualmente están protegidas por la Constitución.

“Yo he hecho un llamado a mis compañeros de bancada para que seamos prudentes. El Partido Liberal es el ‘papá’ del Código del Trabajo y debemos cuidar estos derechos”, señaló.

El diputado también criticó que la propuesta no haya contemplado la participación de centrales obreras ni sindicatos vinculados al gobierno, lo que considera un vacío grave en el proceso de elaboración del proyecto.

Umaña indicó que aún no se ha celebrado una reunión oficial de bancada para analizar la ley, por lo que llamó a sus colegas a no participar en el tercer debate hasta estar completamente preparados y haber escuchado al jefe de bancada sobre la situación.

“La ley es peligrosa y el Partido Liberal debe analizarla con mucha cautela antes de tomar cualquier decisión”, concluyó. LB