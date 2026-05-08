Carlos Umaña exige al gobierno campaña agresiva de vacunación y que la población acuda a las jornadas

Tegucigalpa – El diputado y médico Carlos Umaña exigió este viernes que el gobierno realice una campaña masiva de publicidad sobre la jornada de vacunación, y que la población hondureña lleve a sus hijos y personas de la tercera edad a inmunizarse.

Advirtió que en el país hay riesgo de tres enfermedades: tos ferina, sarampión y el dengue, que causen estragos en la población hondureña.

Umaña comentó que la tos ferina era una enfermedad que estaba erradicada en el país, pero que en la actualidad se ha registrado 10 decesos con una cobertura de vacunación del 75 %.

Mientras que con el sarampión, mencionó que es una enfermedad extinta en Honduras desde 1997, pero que está en el resto de los países centroamericanos.

“Todos a vacunar a los niños como las personas susceptibles y los de la tercera edad”, sugirió el congresista.

Advirtió que en el caso del dengue, ha habido un incremento de cifras alarmantes y que el cambio de clima es propicio para un aumento.

Umaña señaló que se debe compra abate para las pilas, termonebulizadoras y las municipalidades deben emitir ordenanzas para protegerse del dengue.

Detalló que actualmente hay dos mil 800 casos de dengue comprobados, y más de 100 presentan signos de alarma.

“El gobierno tiene que hacer una campaña de publicidad agresiva, convencer a la población que los anti vacunas no tienen la razón y las vacnas son completamente seguras”, exhortó

Todos debemos vacunarnos y eliminar los criaderos porque allí están estas enfermedades, clamó Umaña.

Finalmente, el doctor y diputado exhortó a los ciudadanos del Distrito Central, capital hondureña, que tome precauciones como hidratación y uso de mascarillas porque el aire que respira es insalubre. AG