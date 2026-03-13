Carlos Umaña dice a MP que buscar fentanilo en hospitales es equivocado

Tegucigalpa – El médico anestesiólogo y diputado del Partido Liberal, Carlos Umaña, manifestó su sorpresa ante los operativos que realizan autoridades en hospitales públicos por la supuesta desviación de fentanilo para la elaboración de drogas sintéticas.

Las inspecciones son ejecutadas por la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico (DLCN) del Ministerio Público de Honduras, tras sospechas de que este potente analgésico estaría saliendo de hospitales y droguerías para ser utilizado en la fabricación de estupefacientes.

Ante esta situación, Umaña, quien fue director del departamento de anestesia del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) durante varios años, aseguró que en los hospitales el manejo del fentanilo es altamente controlado y difícilmente puede desviarse.

“El fentanilo en los hospitales nacionales no se extravía ni se desvía. Las cantidades que existen son muy limitadas y no representan nada atractivo para el crimen organizado”, afirmó el galeno.

Explicó que tanto los anestesiólogos como los regentes de farmacia hospitalaria y los médicos intensivistas mantienen un control estricto del medicamento, ya que cada dosis se entrega únicamente para un paciente específico o para procedimientos anestésicos determinados.

El especialista recordó que el fentanilo es un medicamento fundamental en la anestesiología y forma parte esencial de los protocolos médicos.

“Es una droga de uso médico que constituye aproximadamente el 33 % de la anestesia y permite que el paciente no sienta dolor cuando está intubado”, detalló.

Umaña consideró que buscar un supuesto desvío dentro de los hospitales “no es lo adecuado”, pues las cantidades que se manejan son mínimas y estrictamente vigiladas. En todo caso, dijo, si se quisiera investigar posibles irregularidades, estas tendrían que revisarse en las cadenas de almacenamiento o distribución, aunque insistió en que las compras tampoco son lo suficientemente grandes como para resultar atractivas al narcotráfico.

Medicamento indispensable

Asimismo, advirtió que sería un grave error intentar retirar el medicamento del sistema hospitalario.

“Espero que no vayan a cometer el error de querer quitar el fentanilo, porque en Honduras no existe un sustituto para poder realizar anestesias ni para el manejo en cuidados intensivos”, señaló.

Como ejemplo, indicó que en el Hospital Regional del Norte apenas se reciben unas 150 ampollas por semana, cantidad que incluso resulta insuficiente para cubrir las cirugías programadas.

“Tenemos que hacer malabares para poder completar las dosis indicadas. La máxima cantidad que se entrega al hospital es de 200 ampollas y a la unidad de cuidados intensivos unas 100, para un centro que tiene ocho quirófanos funcionando”, explicó.

Finalmente, el diputado sugirió que las autoridades antidrogas deberían apoyarse en especialistas para abordar el tema.

Recordó que, en el pasado, cuando se creó una comisión para combatir el uso indebido del fentanilo, se involucró a la Asociación Hondureña de Anestesiología para asesorar a las autoridades.

“Espero que el nuevo director busque la asesoría de los expertos. No dudo de su capacidad, pero es importante escuchar a quienes manejan este medicamento en el ámbito médico”, concluyó. LB