Carlos Umaña denuncia que médicos sufren de irregularidades laborales de parte de Sesal

Tegucigalpa – El diputado Carlos Umaña denunció este domingo que los médicos están sufriendo de irregularidades laborales de parte de la Secretaría de Salud.

A través de su cuenta de red social “X”, reprochó que la Secretaría de Salud esté notificando de despidos a médicos mediante la plataforma de WhatsApp, y que tampoco renueve desde enero el contrato a especialistas.

“Es una masacre laboral que están efectuando en el sector salud, específicamente con los médicos, donde el presidente del Colegio Médico informa del despido de 496 médicos”, declaró el congresista.

Igualmente, añadió que con la aplicación del decreto de emergencia en salud que consiste en reducir la mora quirúrgica con el sector privado, las autoridades aprovechan despedir médicos del sistema público para debilitar la infraestructura.

Advirtió que de persistir esta situación, el Colegio Médico de Honduras (CMH) hará movilizaciones y asambleas informativas después de Semana Santa.

Umaña prometió que los médicos que son diputados en el Congreso Nacional apoyarán al gremio.

Sostuvo que no se le dio potestad al Partido Nacional para que despidiera médicos del sistema nacional, sino que repotenciara los quirófanos. AG