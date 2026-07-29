Carlos Umaña denuncia que existe pugna entre el director y junta directiva del IHSS

Tegucigalpa – El diputado y doctor Carlos Umaña reveló este miércoles que hay una pugna entre el director y la junta directiva del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), lo que retrasa la compra de medicamentos en la institución.

Aceptó que el decreto de emergencia en el IHSS no ha funcionado y que el IHSS sigue aplazado en materia de salud.

“Tengo entendido que hay una pugna entre la dirección ejecutiva y la junta directiva del Seguro Social, y esa es la razón por la que no está al cien por ciento este decreto”, dijo el congresista.

Confesó que la reglamentación del decreto de emergencia ha causado pugna entre el director con la junta directiva ya que el último siente que este PCM le quita poderes.

Umaña afirmó que tiene buena fuente dentro del IHSS, y que este PCM no se puede aplicar si no tiene la venia de la junta directiva.

Señaló que dará el beneficio de la duda a la junta directiva del IHSS para ver si se cumple en este mes ingresa medicamentos.

Explicó que este problema interno provoca que se empantana todas las compras como los medicamentos, insumos, contratación de personal y otros procesos administrativos. AG