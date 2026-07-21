Carlos Umaña cuestiona falta de voluntad política para reformas electorales en Honduras

Tegucigalpa – El diputado del Partido Liberal, Carlos Umaña, expresó dudas sobre la existencia de una verdadera voluntad política en el Congreso Nacional para impulsar reformas electorales profundas, al asegurar que los actores en el poder no muestran interés en cambiar las reglas actuales del sistema.

– Umaña planteó la necesidad de limitar la reelección de diputados a un máximo de dos períodos, con la posibilidad de un tercero bajo condiciones excepcionales de respaldo popular.

Durante sus declaraciones, el parlamentario afirmó que temas clave como la segunda vuelta electoral, la despartidización de las mesas receptoras de votos y del órgano electoral no avanzan por falta de consenso y voluntad política.

Umaña señaló que, pese a que estas reformas eran promovidas por sectores que hoy gobiernan cuando estaban en oposición, actualmente han perdido prioridad.

“No les interesa la segunda vuelta ni convertir las mesas en espacios ciudadanos integrados por sociedad civil, iglesias o academia; más bien buscan mantener el control partidario”, sostuvo.

Asimismo, cuestionó la intención de ampliar el número de integrantes del Consejo Nacional Electoral, lo que, a su juicio, profundizaría la politización del ente.

El legislador también criticó que el Estado continúe financiando las elecciones internas de los partidos políticos, lo que representa un gasto aproximado de cinco mil millones de lempiras en cada proceso electoral.

“No veo una voluntad real de hacer los cambios que el pueblo hondureño demanda”, reiteró, aunque reconoció que existe un plazo extendido hasta enero para discutir posibles reformas, tras la prórroga de la legislatura.

En su intervención, Umaña planteó la necesidad de limitar la reelección de diputados a un máximo de dos períodos, con la posibilidad de un tercero bajo condiciones excepcionales de respaldo popular.

También sugirió aplicar restricciones similares a los alcaldes, al tiempo que insistió en que la reelección presidencial debe ser declarada inconstitucional por el Congreso Nacional, recordando que no constituye un derecho humano, en línea con criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El diputado reiteró que la ciudadanía exige cambios estructurales en el sistema electoral, como la implementación de una segunda vuelta, la conformación de mesas ciudadanas y la despolitización de los organismos electorales, pero advirtió que mientras los intereses políticos prevalezcan, estas transformaciones seguirán sin concretarse. JS