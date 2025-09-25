Carlos Umaña anuncia su candidatura a diputado por Cortés bajo las filas del Partido Liberal

San Pedro Sula – El doctor Carlos Umaña, actual congresista y reconocido por sus posturas anticorrupción, anunció oficialmente su candidatura a diputado por el departamento de Cortés en la casilla 76 del Partido Liberal de Honduras, acompañado por Pablo Gómez Hernández, quien será su suplente.

Umaña recordó que hace cuatro años llegó al Congreso Nacional bajo la bandera del Partido Salvador de Honduras (PSH), invitado por el ingeniero Salvador Nasralla, líder político con quien asegura mantiene confianza y afinidad en principios democráticos.

“Ingresé al Congreso invitado por el ingeniero Salvador Nasralla, proveniente de mi gran Partido Liberal. Creí en ese hombre y sigo creyendo en él, porque es el candidato que Honduras necesita para ostentar la presidencia de la República”, manifestó Umaña.

El diputado destacó que su decisión de integrarse nuevamente al Partido Liberal responde a la alianza de hecho que existe entre esta institución y el movimiento de Nasralla. En ese sentido, afirmó que su candidatura es parte de los esfuerzos por consolidar un bloque político que lleve a Nasralla a la Presidencia de Honduras en 2025.

“He sido inscrito formalmente como parte del Partido Liberal y estaré en la casilla 76. Agradezco a las bases liberales y al Consejo Central Ejecutivo por esta alianza que busca sumar, unir y triunfar. No tengan dudas de que seguiré siendo una voz anticorrupción en el Congreso Nacional”, agregó.

El anuncio de Umaña se da en un contexto marcado por la exclusión del Partido Salvador de Honduras (PSH) del proceso electoral de 2025, luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) no aprobara su inscripción. Esto ha llevado a varios diputados de ese instituto político a buscar espacio en otras fuerzas partidarias para continuar en la contienda electoral. LB