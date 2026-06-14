Carlos Umaña advierte que caso autóctono de sarampión en Honduras enciende las alarmas

Tegucigalpa – El diputado y doctor Carlos Umaña, advirtió este domingo que la confirmación de un caso autóctono de sarampión en Honduras debe encender las alarmas por sus altos niveles de contagiosidad.

“Esto nos debe de encender las alarmas, especialmente a los conglomerados vecinos al país de Guatemala porque ya está circulando en las ciudades fronterizas el virus de sarampión”, dijo Umaña.

A través de sus redes sociales, el profesional de la medicina recordó que es el primer caso autóctono de sarampión que se registra en Honduras desde 1997.

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Señaló que el sarampión es el virus más contagioso registrado en la historia de la humanidad, incluso, 14 veces más en comparación que el COVID-19.

Umaña indicó que puede registrarse más casos de sarampión en el territorio hondureño.

Alertó que el sarampión es una enfermedad mortal para personas susceptibles, y que es necesario vacunarse, especialmente los niños.

Recomendó a los pobladores de ciudades vecinas de Guatemala que se vacune contra el sarampión, especialmente el departamento de Cortés, por ser una zona con mayor población y estar demasiada cerca del país vecino. AG