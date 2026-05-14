Carlos Tévez deja de ser el entrenador de Talleres tras ser eliminado del Torneo Apertura

Buenos Aires – A menos de un año de su asunción y tras su eliminación el sábado en el Torneo Apertura, el argentino Talleres anunció este miércoles que Carlos Tévez dejará de ser el entrenador del equipo.

«Tras la finalización del contrato vigente, la Comisión Directiva del Club Atlético Talleres agradece a Carlos Tévez y a todo su cuerpo técnico por su etapa a cargo del primer equipo de la institución», expresó el equipo cordobés en un comunicado publicado en su perfil de la red social X.

En otra publicación, el club difundió un vídeo de Tévez junto al presidente Andrés Fassi, en el que ‘el Apache’ agradeció a los fanáticos por «un año muy lindo» y aseguró que su salida llega de «común acuerdo».

El exfutbolista de Boca Juniors, Manchester United y Juventus, entre otros, había asumido la dirección técnica de Talleres en julio de 2025 con el objetivo de evitar el descenso a la segunda categoría del fútbol argentino.

«Me trajeron para salvarlo del descenso y hoy lo dejamos en copas internacionales», expresó en el vídeo, en referencia a que el equipo ocupa de momento el último puesto clasificatorio en la tabla anual para competiciones internacionales, lo que depositaría en la Sudamericana 2027.

Con su salida de Talleres, Tévez concluye su tercera experiencia como entrenador, tras un corto e irregular paso por el banquillo de Rosario Central y luego de Independiente.

En el conjunto cordobés, dirigió un total de 55 encuentros en los que registró trece victorias, once empates y once derrotas, la última de ellas el pasado sábado en el clásico ante Belgrano de Córdoba por los octavos de final del Apertura.

En la fase inicial del torneo, la ‘T’ sumó 26 puntos y finalizó en la cuarta posición de su zona, por detrás de Estudiantes, Boca y Vélez Sarsfield. EFE