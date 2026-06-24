Carlos Queiroz: «Nuestro objetivo era frustrar a Inglaterra y lo logramos»

Foxborough (EE.UU.) – El seleccionador de Ghana, el portugués Carlos Queiroz, afirmó que su plan de partido este martes contra Inglaterra era el de «frustrar al rival» y se mostró satisfecho por haberlo logrado con un empate sin goles.

«Nuestro plan estratégico era claro: bloquearles y frustrarles desde el primer minuto, y lo conseguimos», afirmó Queiroz en una rueda de prensa en el Gilette Stadium de Foxborough (Estados Unidos).

«Al final del primer tiempo tuve la sensación de que Inglaterra estaba completamente frustrada, sin las soluciones habituales con las que suele resolver los partidos», añadió.

El seleccionador de Ghana dijo que sus jugadores mostraron un espíritu competitivo superior frente a la mayor calidad técnica de Inglaterra, por lo que calificó el empate como «un resultado justo para ambos».

«Esto demuestra que el fútbol no es solo táctica o técnica, también es valentía, coraje, inteligencia y compromiso. En la primera parte ellos fueron mejores en fútbol, pero nosotros fuimos superiores en espíritu competitivo y determinación», afirmó.

Además, se mostró satisfecho con haber «desactivado» a Inglaterra en muchos aspectos del juego: «A balón parado, en los centros diagonales, en las penetraciones por banda y en la circulación con desmarques de ruptura. Lo hicimos con nuestros jugadores, que actuaron con máxima concentración, determinación y disciplina».

Con este empate, Inglaterra y Ghana lideran con 4 puntos el Grupo L a falta de la última jornada, en la que el equipo africano se enfrentará con Croacia el próximo sábado para certificar su clasificación a las eliminatorias. EFE