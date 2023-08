“Carlos no amenaces con violar la Constitución de Honduras”, responde Nasralla a secretario del CN

Tegucigalpa – “Esperamos no tomar decisiones que vayan fuera de la Constitución”, advirtió el secretario del Congreso Nacional, Carlos Zelaya, en relación a la elección del Fiscal General y Adjunto, a lo que no tardó en responder el designado Salvador Nasralla, pidiendo al diputado que no amenace de esa forma.

-Carlos: Nosotros llegamos democráticamente a los puestos que tenemos- remarcó Nasralla en su cuenta X, al tiempo que en letras mayúsculas agregó NO AMENACES CON VIOLAR LA CONSTITUCIÓN DE HONDURAS,

En el mismo mensaje brindó una explicación de quién es el diputado a como contexto principalmente para extranjeros que desconocen el antecedente familiar del parlamentario con la pareja presidencial y el ministro de Defensa.

Asimismo, el designado presidencial expone que además del parentesco directo con la pareja titular del Ejecutivo, también hay un vínculo familiar con la cúpula de las Fuerzas Armadas.

De igual forma, Nasralla no perdió oportunidad para reiterar que la presidenta Xiomara Castro, “ha sido relegada al papel de primera dama igual que de 2006 a 2009”.

Las negociaciones de las fuerzas políticas continúan en el Congreso Nacional, con el objetivo de lograr fijar sus posiciones y elegir al Fiscal General, en principio partiendo de las dos nóminas que ya fueron sometidas a votación. LB