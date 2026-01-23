Carlos Ledezma destaca consensos y anuncia reformas prioritarias en el nuevo Congreso Nacional

Tegucigalpa- El secretario de la junta provisional del Congreso Nacional diputado Carlos Ledezma, aseguró que el nuevo Poder Legislativo ha iniciado “con pie derecho”, al destacar que el pueblo hondureño otorgó un mandato claro en las elecciones del pasado 30 de noviembre, al no darle el control absoluto a ningún partido político, sino exigir diálogo, consensos y trabajo conjunto.

“Gracias a Dios hemos iniciado con pie derecho. El pueblo hondureño fue muy sabio, no le dio el poder a un solo partido, sino que nos mandó a sentarnos, a dialogar y a entendernos. La gente ya no quiere pleitos ni confrontación, quiere tranquilidad, certidumbre y sobre todo trabajo”, expresó Ledezma.

El parlamentario resaltó que la conformación de la junta directiva provisional el pasado 21 de enero fue un ejemplo de consenso, y que este día se elegirá la junta directiva en propiedad, la cual estará integrada por representantes de cuatro partidos políticos, lo que —a su criterio— marca una nueva etapa en la historia legislativa del país.

Ledezma afirmó que el objetivo es que, al final del período de cuatro años, este Congreso sea recordado como uno de los mejores de la historia, en contraste con el Congreso saliente, al que calificó como “el peor desde 1982”, tanto por la forma en que inició como por la manera en que concluyó.

Entre los principales retos del nuevo Congreso, el diputado señaló la generación de empleo, considerando un error la derogación de la Ley de Empleo por Hora realizada por la legislatura anterior. Indicó que entre los cuatro partidos ya existe un acuerdo para que este tema sea uno de los primeros proyectos a discutirse.

Asimismo, anunció que están en agenda la reforma a la Ley Orgánica del Congreso Nacional y las reformas electorales, con el objetivo de fortalecer la institucionalidad y evitar que los procesos democráticos dependan de decisiones partidarias.

Finalmente, Ledezma subrayó que los 128 diputados deben entender que, aunque llegaron al Congreso por partidos políticos, su responsabilidad es legislar para el bienestar del pueblo hondureño. En ese sentido, llamó a respaldar al presidente electo Nasry Asfura para que logre “el mejor gobierno de la historia”.

“El pueblo ya no quiere confrontaciones, quiere paz. Tenemos que trabajar de la mano, más allá de ideologías, porque todos somos hondureños”, concluyó.LB