Carlos III y Camila rinden homenaje en el Memorial del 11-S en Nueva York

Nueva York – Los reyes del Reino Unido, Carlos III y Camila, rindieron homenaje este miércoles a las víctimas de los atentados del 11-S en Nueva York, donde también se reunieron con familiares de los fallecidos en medio de un gran despliegue de seguridad en la llamada «zona cero».

El alcalde de la ciudad, Zohran Mamdani; la gobernadora del estado, Kathy Hochul, y el exalcalde Michael Bloomberg también asistieron al acto, en el que se colocó una ofrenda floral en el Memorial del 11-S, para honrar a las víctimas del mayor atentado terrorista en EEUU, que este año cumple 25 años.

Carlos III y su esposa depositaron el buqué, una mezcla de flores blancas traídas de granjas de Nueva York y Nueva Jersey, y que también incluía peonías y narcisos blancos, al borde del estanque construido en la zona donde estaban las torres gemelas derribadas durante los atentados del 11-S en 2001, que contiene los nombres de las víctimas, 67 de ellas británicas.

Según la directora ejecutiva del Memorial y Museo del 11-S, Beth Hillman, el lugar simboliza la pérdida sufrida por Nueva York, Estados Unidos, el Reino Unido y el mundo aquel día, y la visita de los monarcas «ayuda a mantener viva la memoria de los atentados entre las generaciones más jóvenes», destacó a The New York Times.

En la primera visita que la pareja real realiza a la Gran Manzana desde que Carlos III ascendió al trono en septiembre de 2022, llegaron al Memorial a las 13:00 hora local, donde les esperaba un nutrido grupo de personas, entre ellas altas autoridades de la ciudad.

El monarca conversó con familiares de víctimas así como con policías y bomberos que trabajaron en las labores de rescate y escuchó cómo el atentado cambió la vida de los neoyorquinos.

Tras el breve acto, la pareja real se separó para cumplir con sus respectivas agendas, en el tercer día de su visita a EEUU, sin hacer comentarios.

El rey británico acudirá una granja en el vecindario de Harlem, que proporciona frutas y verduras cultivadas de forma gratuita a la comunidad, mientras que Camila visitará la histórica biblioteca pública de la calle 42.

La reina obsequiará a la biblioteca una muñeca Roo para su famosa colección, que se unirá a su exhibición de Winnie the Pooh, Eeyore, Piglet, Kanga y Tigger, donados hace casi 40 años. EFE