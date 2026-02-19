Carlos III roba los focos de la jornada inaugural de la Semana de la Moda de Londres

Londres.– El rey británico, Carlos III, se convirtió este jueves en el protagonista inesperado de la jornada inaugural de la Semana de la Moda de Londres, donde hizo la primera aparición pública desde que se conociese la detención de su hermano, el expríncipe Andrés, bajo sospecha de mala conducta en un cargo público.

El monarca del Reino Unido, que pese a la noticia siguió con su agenda habitual, acudió al desfile de la joven diseñadora británico-nigeriana Tolu Coker y desvió todos los focos de las pasarelas a su persona en el primer día del evento de moda, eclipsando a los que iban a ser los platos fuertes de hoy: Paul Costelloe y Harris Reed.

Pasadas las 14:00 GMT, Carlos III llegó arropado por una comitiva de vehículos y bajó de un coche ataviado con un traje oscuro frente a la puerta de los 180 Studios, en el centro de Londres, recibido con aplausos, vítores y algún murmullo entre la multitud de curiosos que se agolpaban en la calle.

Ha sido la primera vez que ha podido verse al rey en público desde que, unas horas antes, la Policía británica arrestase a su hermano, Andrés Mountbatten-Windsor, en su residencia de Sandringham (este de Inglaterra), como parte de su investigación por las supuestas filtraciones de documentos sensibles del Gobierno británico por parte del expríncipe al pederasta convicto Jeffrey Epstein.

Tras conocerse la noticia, Carlos III emitió un breve comunicado en el que expresó su «profunda preocupación» por la detención de su hermano y recalcó que «la ley debe seguir su curso».

Un relevo generacional

La firma de moda del diseñador irlandés Paul Costelloe, fallecido el pasado mes de noviembre a los 80 años, fue la encargada de dar el pistoletazo de salida a la Semana de la Moda de Londres, que albergará hasta el próximo lunes 41 pasarelas de la temporada otoño-invierno de 2026.

Antes de conocer la presencia del rey y la detención de Andrés, todos los focos y las expectativas estaban en la pasarela del modisto irlandés, por la que desfilaron los atuendos de la última colección en la que trabajó antes de su muerte en colaboración con su hijo, William Costelloe, que ahora ha relevado a Paul como director creativo de la marca.

La impronta irlandesa estuvo muy presente en la colección de los Costelloe, no solo por los materiales de los tejidos, como la lana proveniente de la isla esmeralda, sino también en el hilo musical que acompañó al desfile, con temas de artistas patrios, como Enya o U2, cuyo ‘Where the Streets Have No Name’ puso el broche final.

En el inicio de la pasarela, en el hotel Hilton Waldorf de Londres, los atuendos repetían una misma base de chaquetas de tweed, para después dar paso a jerséis de lana con capuchas oversize, blusas con bocetos a línea fina y finalizar con unos elegantes vestidos de gala, donde brillaron especialmente las joyas de PK Bijoux.

La paleta de colores evolucionó de manera gradual, pasando de los blancos a los negros, con especial predominancia entre los colores tierra, crema y chocolate.

En definitiva, William Costelloe rindió tributo a su padre, que ganó renombre por ser diseñador personal de la princesa Diana en los últimos años de su vida, con una colección continuista y al mismo tiempo con un toque de frescura para la marca, que le valió una ovación de pie por parte del público asistente.

El otro gran nombre de este jueves es el diseñador Harris Reed, abanderado de la moda fluida, que tras debutar en Londres en 2020 se ha convertido en uno de los creadores más aclamados de la moda actual y a sus 29 años ha logrado hacerse un hueco permanente en el evento tras haber vestido a famosos como Harry Styles y Beyoncé.

Hasta el próximo lunes, la London Fashion Week también abarcará el desfile de marcas como Burberry; una colección del diseñador JIMMYPAUL en colaboración con Pokémon, o un evento especial de la firma del diseñador norirlandés Jonathan Anderson, ahora director creativo de Dior. EFE/ir