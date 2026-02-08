Carlos III recibirá en marzo al presidente de Nigeria en una histórica visita de Estado

Nairobi – El rey Carlos III recibirá el próximo marzo al presidente de Nigeria, Bola Ahmed Tinubu, en la primera visita de Estado al Reino Unido de un mandatario del país africano en 37 años, informó este domingo la Presidencia nigeriana.

«Confirmada la primera visita de Estado de un líder nigeriano al Reino Unido en 37 años», afirmó el asesor especial de Información y Estrategia de Tinubu, Bayo Onanuga, en la red social X.

«El presidente Tinubu y la primera dama, Remi Tinubu, serán recibidos por el rey Carlos y la reina Camila del 18 al 19 de marzo de 2026», añadió Onanuga, después de que el Palacio de Buckingham, residencia oficial del monarca británico, informara de la visita a última hora del sábado en esa red social.

«El Rey y la Reina serán los anfitriones de la visita de Estado en el Castillo de Windsor», a unos 40 kilómetros del centro del Londres, tras aceptar una «invitación» de Carlos III, precisó el Palacio de Buckingham.

La última visita de Estado nigeriana al Reino Unido tuvo lugar en 1989, cuando el general Ibrahim Babangida, que llegó al poder en un golpe de Estado en 1985 y dirigió Nigeria hasta 1993, fue acogido por la ya difunta reina Isabel II durante cuatro días.

Estas visitas de Estado se consideran una forma de diplomacia que usa la pompa de la hospitalidad real para fortalecer las relaciones con importantes socios internacionales.

Aunque se trata de la primera visita de Estado de Tinubu al Reino Unido, el mandatario nigeriano y su esposa ya fueron recibidos por el rey en el Palacio de Buckingham en septiembre de 2024.

Antes de acceder al trono, Carlos III visitó Nigeria -uno de los principales socios comerciales del Reino Unido en África- como príncipe de Gales en cuatro ocasiones (1990, 1999, 2006 y 2018).

La visita se anunció después de que un tribunal de Nigeria ordenara al Gobierno del Reino Unido pagar 420 millones de libras (más de 480 millones de euros) por la matanza de 21 mineros en 1949 a manos de las autoridades coloniales británicas en el sur del país.

Nigeria, miembro de la Commonwealth (mancomunidad de antiguas colonias y territorios británicos), es el país más poblado de África (unos 230 millones de habitantes), así como una de las mayores economías y uno de los principales productores petroleros del continente, si bien afronta graves problemas de seguridad por la amenaza de grupos yihadistas y de bandas de delincuentes armados. JS