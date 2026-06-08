Carlos Hernández recomienda procesos revisión permanentes en órganos de seguridad

Tegucigalpa- El director ejecutivo de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Carlos Hernández, consideró que la Policía Nacional debe mantener procesos permanentes de evaluación y control para prevenir la corrupción dentro de la institución.

Hernández, quien integró la comisión depuradora policial años atrás, señaló que más que una nueva depuración, es necesario fortalecer los mecanismos creados durante la transformación de la institución, entre ellos la Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales (DIDAPOL).

“Los órganos de seguridad tienen que estar de manera constante evaluándose y también tratando de identificar los riesgos de corrupción”, expresó, al tiempo que lamentó que la DIDAPOL se haya debilitado en los últimos años.

El representante de ASJ destacó que la actual Secretaría de Seguridad ha mostrado interés en fortalecer los controles internos, especialmente la unidad de Asuntos Internos, aunque insistió en que también debe existir una instancia externa e independiente que supervise la conducta policial.

También respaldó la aplicación de pruebas toxicológicas a los agentes y recordó que la legislación vigente contempla sanciones e incluso la separación del cargo para quienes consuman drogas o registren incrementos injustificados en su patrimonio.

Hernández recomendó que estas evaluaciones se realicen de forma periódica, al menos cada seis meses, para garantizar la transparencia y credibilidad de la institución policial. AD