Carlos Hernández no descarta que la UE también sancione a funcionarios hondureños

Tegucigalpa – El director de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Carlos Hernández, dijo este sábado que hay otros países que también están observando el proceso electoral y que estarían sancionando funcionarios que obstaculizan la labor del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Sostuvo que ya hay antecedentes en la región donde la Unión Europea actuaron en consonancia con acciones que hizo Estados Unidos en Guatemala donde también se les negó la entrada a EEUU y la Unión Europea.

En ese sentido, dijo que pueden venir sanciones de parte de la Unión Europea.

Recordó que Estados Unidos está enviado un mensaje contundente a algunas personas que con arrogancia han venido obstaculizando el desarrollo normal de la democracia.

Agregó que el señor Luis Redondo, amparado en un pasaporte europeo, sentía que podría atacar y hacer acciones al margen de sus funciones.

“Normalmente Estados Unidos no revela este tipo de acciones de cancelar o negar las visas, como el caso del señor Marlon Ochoa que tuvo el descaro de participar en una sesión de la OEA si está marcado por tomarse una foto en la embajada y todos sabemos de las acciones premeditadas del oficialismo para obstaculizar el proceso electoral”, señaló.

Hizo un llamado a los actores políticos que están asumiendo posiciones, es posible que ya les están pasando factura y que de repente se puedan seguir divulgando estas acciones.

Aseguró que el pueblo hondureño merece paz, un proceso electoral que continúe y que se dé una declaratoria oficial.

“Una organización decía ayer que no hay fraude, si hay un margen estrecho, pero aquí las elecciones se ganan por el que tenga más votos porque no hay segunda vuelta, se tiene que trabajar por esas reformas electorales”, afirmó.

Apuntó que Estados Unidos quiere tener socios que respeten la democracia y no a regímenes como los instalados en Venezuela, Nicaragua y Cuba, ellos buscan socios estratégicos, por lo que están enviando mensajes claros a la población. IR