Carlos Hernández: “La corrupción policial ha dejado sangre, dolor y exilio en Honduras”

Tegucigalpa – El director de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Carlos Hernández, reaccionó a la disolución de la Dipampco señalando que lo ocurrido dentro de la Policía Nacional en los últimos años representa “una tragedia para el pueblo hondureño”.

Hernández manifestó que muchos ciudadanos pagaron “un costo alto” al intentar dignificar la labor policial y convertirla en una institución transparente y cercana a la población. Sin embargo, aseguró que decisiones desacertadas provocaron un retroceso en los avances alcanzados.

“La Dipampco es una de las piezas que lamentablemente, de acuerdo con las decisiones que tomó el Consejo Nacional de Defensa, se contaminó en extremo”, expresó, al tiempo que advirtió que la corrupción volvió a penetrar las estructuras de seguridad del Estado.

El representante de ASJ recordó que Honduras ya ha enfrentado graves consecuencias cuando las instituciones encargadas de la seguridad “caen en la trampa de querer tener dinero fácil y de aliarse con grupos criminales”.

“Estamos ante un escenario muy complejo. Ojalá que el Gobierno pueda encontrar las estrategias adecuadas. El costo de la corrupción policial ha sido enorme: hay sangre, hay dolor, hay gente en el exilio que se atrevió a hacer algo”, afirmó.

Asimismo, señaló que la situación podría estar vinculada con el incremento de la violencia que enfrenta el país actualmente y pidió acciones contundentes para depurar las instituciones de seguridad.

“Ojalá que esto no sea solo la punta del iceberg y que las autoridades actúen de manera frontal y con decisión, porque cuando una institución de seguridad se corrompe, el presente y el futuro del país quedan comprometidos”, agregó.

Sobre las versiones no oficiales que indican que Honduras podría alcanzar acuerdos con Estados Unidos para fortalecer la lucha contra el crimen organizado mediante apoyo de inteligencia estadounidense en territorio nacional, Hernández consideró que la cooperación internacional siempre ha existido en la lucha contra el narcotráfico.

“Estados Unidos ha estado involucrado históricamente en el combate al narcotráfico y, siempre que exista respeto a la soberanía nacional, cualquier cooperación puede ser positiva”, concluyó. LB