Carlos Hernández: “La corrupción en Honduras mata”

Tegucigalpa- En el marco del Día Internacional contra la Corrupción, el director ejecutivo de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Carlos Hernández, alertó sobre el grave retroceso de Honduras en la lucha contra este flagelo y recordó que la corrupción sigue representando una amenaza directa para la estabilidad democrática del país.

Hernández señaló que Honduras ha sido históricamente víctima de estructuras corruptas, y aunque se han impulsado esfuerzos para combatirlas —incluyendo iniciativas como la MACCIH, que reveló importantes casos de corrupción—, los avances han sido insuficientes.

“La MACCIH develó algunos casos, pero lamentablemente hoy por hoy Honduras está a la cola en toda América Latina en materia de corrupción”, afirmó.

De acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción, Honduras solo supera a Haití, Venezuela y Nicaragua, ubicándose entre los países con peor desempeño en transparencia. Hernández lamentó que el país haya experimentado un descenso en su calificación en el último año, evidenciando un deterioro en la lucha anticorrupción.

El director de la ASJ también recordó los ataques sostenidos que han recibido diversas organizaciones cada vez que se publica el índice, señalando incluso el “descaro”, dijo, de un exsecretario de Transparencia que llegó a amenazar con una querella contra Transparencia Internacional por divulgar los resultados.

“En vez de articular mecanismos para combatir la corrupción, se atacó a quienes revelaban la verdad”, criticó.

Hernández subrayó que el costo económico de la corrupción es devastador. Estimaciones recientes apuntan a que Honduras ha perdido más de 70,000 millones de dólares por actos corruptos.

Pero más allá de los números, advirtió que la corrupción tiene un impacto directo y mortal.

“La corrupción en Honduras mata, porque le roba a la gente oportunidades básicas”, especialmente en sectores críticos como la salud y la educación, subrayó.

ASJ reiteró su llamado a fortalecer los mecanismos institucionales, garantizar la independencia de los órganos de control y recuperar la confianza ciudadana en un país donde la corrupción continúa siendo uno de los principales obstáculos para el desarrollo.LB