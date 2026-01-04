Carlos Ares propone música nacida de «la intuición, lo experimental y lo alternativo»

Logroño – El cantautor Carlos Ares ha asegurado a EFE que su música nace de “la intuición, lo experimental y lo alternativo” para “hacer melodías universales con las que pueda interactuar casi todo el mundo”.

Ares (A Coruña, 1997) actúa este sábado en la segunda jornada del Festival Actual de Logroño, en un concierto junto a Marlena y Love of Lesbian.

Este múltiple instrumentista ha indicado que, como gallego, ha estado “toda una vida” influido por la música de esta región, lo que hace que sus canciones quizás también tengan matices y notas de algo que pueda recordar a lo celta y a lo folk.

“En realidad, prefiero englobar mi música en pop o rock alternativo, según la canción, porque al final eso es más versátil y me da más juego”, ha precisado Ares.

Así, ha dicho, quienes acudan este sábado a su concierto, podrán disfrutar de “una fusión de los mundos orgánico y electrónico”.

Este espectáculo cuenta, entre otros, con la interpretación en directo de los temas de su segundo disco, ‘La Boca del Lobo’ (2025), que ha tenido una recepción “muy bonita” por parte del público, ha apuntado.

Directo enérgico y fresco

“Este año nos hemos hartado a hacer conciertos, en el buen sentido de la palabra, y siento como que este proyecto ha cumplido con su cometido de hacérnoslo pasar todavía mejor en los directos y de generar momentos divertidos, entretenidos, enérgicos y frescos”, ha señalado.

Su proyecto musical, ha proseguido, nació de forma inicial del “reto” de tratar de desmarcarse de otras músicas y hacer algo que no le recordara a “nada”, sino que tuviese que ver con sus propias habilidades.

Con esta intención, “surge una música orgánica que te puede llevar a determinados géneros que también tienen que ver con la organicidad”, para que “se sienta algo original y fresco”.

Responsabilidad con la IA

Respecto al uso de la inteligencia artificial (IA) en la música, ha opinado que, “como con todas las herramientas que ha creado el ser humano, la responsabilidad la tiene el propio ser humano para gestionarla de manera que ayudara a determinadas cosas”.

Ares ha resaltado que “la esencia del arte es la sensibilidad, de la que siempre va a carecer la IA, porque, al final, la sensibilidad es un atributo humano”.

“Supongo que la esencia de la creación (artística) siempre debe descansar sobre la sensibilidad humana y nunca sobre lo artificial”, ha afirmado este músico, para quien la IA tiene que utilizarse “de manera responsable y sin sustituir el trabajo del artista”.

Ha incidido en que “lo bonito es que el arte nazca de la creatividad humana”, por lo que, en su caso, espera seguir produciendo música “por ese camino”, en lugar de utilizar la IA.

Sobre sus proyectos futuros, ha concretado que este 2026 va a estar “bastante centrado en los conciertos”, con más de treintena recitales confirmados hasta octubre, por lo que no tiene claro si podrá dedicar tiempo a componer nuevas canciones.

“Vengo de una etapa bastante creativa”, tras la que “tengo un poco de vértigo a crear”, a lo que se suma que le gusta darse sus espacios y sus tiempos para vivir cosas y volver a tener motivos por los que escribir, ha concluido. EFE

(vc)