Carla Paredes sigue al frente de interventora del IHSS hasta el 26 de enero

Tegucigalpa – La junta interventora del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) finaliza su labor el 26 de enero, indicó el comisionado Samuel Zelaya, quien este miércoles se reunió con Carla Paredes, presidenta de la interventora.

– Paredes presentó su renuncia como ministra de Salud, algo que todos los funcionarios del gobierno hacen cada inicio de año.

“Hoy tomando un cafecito con la doctora Paredes estamos planificando todo lo que resta de la intervención, aquí en el Seguro Social no hay ningún cambio en esa materia”, dijo al reiterar que el decreto de intervención es hasta el 26 de enero.

Entre los procesos pendientes dijo que «estamos cerrando administrativamente todos temas de pagos a proveedores de diciembre y otros elementos. Estamos incorporando a nuevos especialistas», mencionó.

Zelaya detalló que por ley, una vez finalizada la intervención es activa lo que indica la ley, es decir que el nuevo gobierno tendrá que llamar a los miembros de la junta directiva integrada por los tres sectores: trabajadores, empresa privada y gobierno así como un representante del Colegio Médico de Honduras (CMH) para proponer al nuevo director ejecutivo y al subdirector.

Esto en vista de que no hubo ninguna reforma con vista a mejorar la gobernanza del IHSS, “en el Congreso Nacional no se pudo llevar a este término entonces requiere hacer este proceso de nuevo”, indicó. VC