Cargill reafirma su compromiso de crecimiento con Honduras a través de un plan estratégico a cinco años

Honduras- Durante una reunión realizada en Washington D. C. con el presidente electo de Honduras, Nasry Asfura, Cargill reafirmó su compromiso de largo plazo con el mercado hondureño y presentó los planes para expandir sus operaciones e impacto en el país durante los próximos cinco años. El encuentro abordó temas relacionados con inversión, desarrollo productivo y el rol del sector alimentario en Honduras.

Con más de 55 años de presencia en el país, Cargill emplea actualmente a 2,500 personas de manera directa y apoya la generación de 10,000 empleos indirectos. Como parte de su estrategia de crecimiento a cinco años en Honduras, la compañía busca construir un sistema alimentario y agrícola más eficiente, resiliente y sostenible, que fortalezca la producción local e impulse un mayor desarrollo económico.

“Nos sentimos orgullosos de operar en Honduras desde hace más de cinco décadas y esperamos seguir ampliando nuestro impacto en el país en los próximos años. La inversión continua de Cargill en sus operaciones en Honduras reafirma nuestro compromiso de largo plazo con el desarrollo nacional. Nos enorgullece contribuir al fortalecimiento de la seguridad alimentaria y de las cadenas de suministro clave de las que dependen miles de hondureños y nuestros clientes”, afirmó Xavier Vargas, presidente de Cargill Food Latinoamérica.

Entre sus iniciativas de crecimiento, Cargill planea una expansión significativa de sus operaciones en Honduras, que incluye duplicar la capacidad de producción de su planta avícola y aumentar en un 60 % la capacidad de su planta de alimentos para mascotas, además de fortalecer capacidades para continuar ampliando sus exportaciones. Estas acciones permitirán robustecer la producción local, mejorar la eficiencia de la cadena de suministro y apoyar a los mercados locales, al tiempo que generan empleo.

Según estimaciones de la compañía, cada aumento del 1 % en la producción de pollo utilizando granos de origen local tiene el potencial de generar hasta 5,000 empleos a nivel nacional, contribuyendo al desarrollo rural y reduciendo la migración por falta de oportunidades laborales.

Asimismo, Cargill trabajará de manera cercana con el Gobierno de Honduras para contribuir al diseño de una hoja de ruta estratégica para el sector agrícola, identificando y desarrollando cadenas de valor prioritarias con alto potencial de crecimiento y competitividad. Estos esfuerzos impulsarán la producción local de granos, fortalecerán los sistemas alimentarios y generarán oportunidades económicas sostenibles en todo el país.

La compañía también continuará sus alianzas con organizaciones sociales locales enfocadas en mejorar los medios de vida de los productores, fortalecer los mercados y promover la resiliencia económica en la región. Solo en el último año, Cargill ha invertido 1.8 millones de dólares en estos proyectos sociales, beneficiando a más de 1,600 productores y 460 pequeñas empresas.

“En Cargill creemos que el crecimiento del negocio y el desarrollo social deben avanzar de la mano. Por eso, impulsamos inversiones en innovación y sostenibilidad que generan oportunidades económicas para las comunidades donde operamos y refuerzan la seguridad alimentaria como un compromiso central en todas nuestras acciones”, señaló Tania Rojas, vicepresidente y directora general Nutrición Animal y Salud para Latinoamérica en Cargill. IR