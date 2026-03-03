Cardona se arrepiente de haber sembrado discursos de odio y pide replantear postura de Libre

Tegucigalpa – El exministro de Desarrollo Social (Sedesol), José Carlos Cardona, señaló este martes que el Partido Libertad y Refundación (Libre), debe replantear su discurso y vender otro tipo de esperanza.

– Confesó que no ha recibido amenazas a muerte porque está bajo arresto domiciliario en su vivienda.

– Honduras no quiere una izquierda confrontativa que siembre odio, afirmó.

“Creo que Libre debe de reconstruir y replantear su discurso, el camino que ha tenido y vender otro tipo de esperanza”, dijo a periodistas.

Tras salir de la audiencia inicial en el caso Chequesol, se refirió a la aparición de nuevos movimientos en Libre y si implica división y crisis en esta institución política.

Cardona admitió que hay una crisis profunda a lo interno del partido Libre, pero que esto siempre sucede cuando se pierde un proceso electoral cuando se está en el poder.

Sostuvo que Honduras no quiere una izquierda confrontativa ni que siembre odio.

“Yo mismo me presté para eso y me arrepiento para sembrar discursos de odio en la población, y hoy estamos viendo las consecuencias de eso”, exteriorizó.

El exfuncionario indico que hay mucha esperanza para construir y que Libre es un espacio que tiene mucho para proponer.

Por otro lado, reiteró que se siente “traicionado y vendido” por la expareja presidencial de Mel Zelaya y Xiomara Castro que lo utilizó como chivo expiatorio para ocultar errores políticos. AG