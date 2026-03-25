Cardona denuncia que magistrados de Libre presionaron para un fallo más fuerte, desea suerte a Isis Cuéllar y envía recado al fiscal Zelaya

Tegucigalpa – El exministro de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), José Carlos Cardona denunció que magistrados del Partido Libre presionaron al juez natural para que el fallo en el expediente de Chequesol fuera más fuerte. Igualmente, deseó mucha suerte a la diputada Isis Cuéllar, de quien dijo destruyó su vida al involucrarlo en un caso en el que no tiene ninguna responsabilidad.

– Recordó que hace unas semanas cuando inició el caso, él dijo que el Fiscal General, Johel Zelaya, no salvaría su culo entregándolos a ellos, y fue él quien cayó primero.

– No tengo un cinco en la bolsa, tengo un hijo que mantener, expresó.

Agradeció a su defensora, la abogada Karla García, quien fue la que hizo el razonamiento para que los 67 delitos de fraude se subsumieran en uno solo y que quedó en la figura de fraude continuado.

Aunque se pronunció en desacuerdo con la resolución del juez natural Luis Fernando Padilla, el exministro Cardona reveló que el magistrado tuvo muchas presiones incluso de altos jueces de su partido –Libertad y Refundación– para que la resolución fuera más agresiva.

Consultado sobre los nombres de los magistrados de Libre que presionaron para un falló más fuerte, el exfuncionario no quiso mencionar identidades.

“Hemos incomodado por lo que hemos dicho ante la situación injusta que se nos ha sometido en este proceso. Vamos a apelar, tenemos tres días, y si la apelación no surte efecto yo estoy listo para ir a juicio”, declaró.

Remarcó que está preparado para someterse al juicio, proporcionar toda la información a las autoridades de sus actuaciones en el marco de sus diligencias como exsecretario de Sedesol.

Defendió su inocencia y citó la carga probatoria en su contra prácticamente ha sido nula, el único agravante que encontró el juzgado fue la orden que dio la Secretaría de la Presidencia, el entonces ministro Rodolfo Pastor de María, de que Sedesol no podía ejecutar el fondo de los diputados, esa instrucción provino de la Presidencia de la República por un conflicto con la coordinación del Partido Libre.

Citó que el juez afirmó que se sembró mucho odio en la opinión público con el juicio en el caso Chequesol.

Dijo que ha estado en el ostracismo, humillado, y señaló a los líderes de su partido por haberle dado la espalda.

El exsecretario Cardona recordó que hace unas semanas declaró que el Fiscal General, Johel Zelaya, los había entregado para salvar “su culo” ante un eventual juicio político, pero no lo pudo evitar y muy probablemente sea destituido en las próximas horas.

“Se fue él primero que yo. Así es la política en nuestro país, los funcionarios que hacemos bien nuestro trabajo no somos valorados, pero si tienen un saco de votos, un capital político, esas cosas sí pesar a la hora de ver si se les cortan la cabeza o no”, externó.

Puntualizó que no se retirará de la política y que seguirá incomodando a los poderosos. Por ahora, enfrentará el juicio incoado en su contra, pero buscará un empleo porque tiene un niño de tres años que mantener. JS