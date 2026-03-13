Cardona clama a Redondo que atienda llamado de juez para testificar en caso “Chequesol”

Tegucigalpa – El exministro de Desarrollo Social (Sedesol), José Carlos Cardona, exhortó este viernes al expresidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, que atienda la citación del juez y testifique en la audiencia inicial en el caso de “Chequesol”.

A través de su cuenta de red social “X”, posteó la citación del juez para que Redondo testifique este lunes 16 de marzo a las 9:00 de la mañana.

Cabe recordar que en este caso están implicados Cardona, la diputada suspendida Isis Cuéllar y una decena de personas acusados de 67 delitos de fraude.

Señaló que la declaración de Redondo ayudará a entender la naturaleza del programa Fondo de Administración Solidaria que fue creado en el Congreso Nacional para 75 diputados, entre ellos Cuéllar, para ejecutar fondos de Sedesol.

La acusación del Ministerio Público establece que los fondos de Sedesol se utilizaron para la campaña electoral del Partido Libertad y Refundación (Libre) en el departamento de Copán.

“Sólo usted (Redondo) como máxima autoridad de ese Congreso sabe si se dieron instrucciones políticas o si la diputada actuaba por su cuenta”, posteó Cardona.

El exfuncionario alegó que las actuaciones de Cuéllar fueron a sus espaldas, que no estaba enterado del uso de fondos.

Indicó que en el despacho de Redondo se distribuía cuánto iba a ejecutar cada diputado y que el expresidente firmaba las notas dirigidas a los ministros.

“Así como mostró su solidaridad conmigo hasta el día en que me imputaron (desde entonces dejó de escribirme), así le pido que atienda el llamado del juez. Usted es un político anticorrupción, demuéstrelo yendo a testificar”, sostuvo. AG