Cardenal Rodríguez reprocha a quienes quieren el poder a toda costa, mintiendo y defraudando

Tegucigalpa – El cardenal emérito de Honduras, Óscar Andrés Rodríguez, reprochó este domingo a quienes quieren el poder a todo costa, mintiendo y defraudando.

Reflexionó que la puerta ancha del mal, la encontramos todos los días con drogas, mentiras y dinero fácil.

“El Señor dirá no sé quiénes son, si mienten, matan, si quieren el poder a toda costa, aun defraudando, mintiendo y planeando el crimen”, expresó el religioso.

En cambio, exhortó a buscar la puerta estrecha que es la puerta que conduce al Reino de los Cielos.

La puerta estrecha se puede encontrar pidiendo en nuestro interior al Espíritu Santo, dijo.

“No sé quiénes son esos hondureños que no se acuerdan de Dios y tienen como Dios al poder a toda costa, aunque sea defraudando, mintiendo y robando”, apuntó para pregustar ¿Qué dirá el Señor a quienes no busquen la puerta estrecha?.

La frase no sé quiénes son, significa que no basta con ser cristiano por el bautismo… se debe demostrar en la vida diaria en la familia, trabajo y centro estudio así como en las redes sociales.

“No puede ser buen cristiano aquel que odia y siembra odio, aquel que divide y siembra división”, acentuó.

A continuación Proceso Digital reproduce la lectura del día tomada del santo evangelio según San Lucas

Lucas 13, 22-30

En aquel tiempo, Jesús iba enseñando por ciudades y pueblos, mientras se encaminaba a Jerusalén. Alguien le preguntó: «Señor, ¿es verdad que son pocos los que se salvan?»

Jesús le respondió: «Esfuércense en entrar por la puerta, que es angosta, pues yo les aseguro que muchos tratarán de entrar y no podrán. Cuando el dueño de la casa se levante de la mesa y cierre la puerta, ustedes se quedarán afuera y se pondrán a tocar la puerta, diciendo: ‘¡Señor, ábrenos!’ Pero él les responderá: ‘No sé quiénes son ustedes’.

Entonces le dirán con insistencia: ‘Hemos comido y bebido contigo y tú has enseñado en nuestras plazas’. Pero él replicará: ‘Yo les aseguro que no sé quiénes son ustedes. Apártense de mí todos ustedes los que hacen el mal’. Entonces llorarán ustedes y se desesperarán, cuando vean a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el Reino de Dios, y ustedes se vean echados fuera.

Vendrán muchos del oriente y del poniente, del norte y del sur, y participarán en el banquete del Reino de Dios. Pues los que ahora son los últimos, serán los primeros; y los que ahora son los primeros, serán los últimos». (RO)