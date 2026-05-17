Cardenal Rodríguez pide conversión a los que quieren hacer bajar a Honduras con el crimen, la muerte y el narconegocio

Tegucigalpa – El cardenal Óscar Andrés Rodríguez hizo este domingo un llamado enérgico a la conversión de quienes promueven la violencia, el crimen y el narcotráfico en Honduras, advirtiendo que estas acciones “no conducen a la vida con Dios”, sino que hunden al país en una espiral de degradación moral y social.

Durante su homilía en el marco de la celebración de la Ascensión del Señor, el líder de la Iglesia Católica reflexionó sobre el destino trascendente del ser humano, pero también aterrizó su mensaje en la realidad nacional, señalando que Honduras enfrenta una crisis de valores y de esperanza.

“El país puede subir o bajar, y eso depende de nuestra actitud y calidad espiritual”, expresó el purpurado, al tiempo que cuestionó duramente a quienes atentan contra el bien común. “Todos los asesinos, los ladrones, aquellos que no saben administrar lo que es de todos, no nos llevan a la ascensión; nos llevan a bajar, a caer”, enfatizó.

El cardenal subrayó que la fe no puede desligarse del compromiso social, afirmando que cada ciudadano tiene responsabilidad en la construcción de una nación más justa.

En esa vía, hizo un llamado a los distintos sectores —servidores públicos, políticos, empresarios, educadores y trabajadores— a trabajar por la dignidad humana, promoviendo condiciones como el acceso a alimento, vivienda, empleo y esperanza.

Advirtió que quienes impulsan el crimen organizado, la muerte y el narcotráfico deben cambiar su camino. “Aquellos que quieren hacer bajar a Honduras con el crimen, con la muerte, con el narconegocio y con el robo, que se conviertan, porque no irán a la vida con Dios”, sentenció.

En su mensaje, también destacó que la Ascensión de Jesucristo no solo representa un hecho espiritual, sino una invitación a la transformación personal y colectiva. “La ascensión no es un mito, es una tarea”, afirmó, señalando que el país necesita humanizarse y recuperar sus valores fundamentales.

Rodríguez Maradiaga concluyó exhortando a los hondureños a mantener viva la esperanza y a trabajar por un país más digno: “Caminemos humanizando y dignificando nuestro país cada día más, porque así podemos ir hacia el cielo”. JS