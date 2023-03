Cardenal Rodríguez pide a padres de familia escuchar a sus hijos

Tegucigalpa – “La escucha es abrirnos para recibir aquello que se nos quiere compartir. Escuchar a Jesús que nos habla a través de la Palabra de Dios”, dijo el cardenal Óscar Andrés Rodríguez en el marco del Desayuno Cuaresmal.

El cardenal Óscar Andrés Rodríguez encabezó este viernes el «Desayuno Cuaresmal», durante su reflexión hizo un llamado a los padres de familia porque señaló que hay quejas de los muchachos.

El purpurado recomendó sinodalidad en la familia, al tiempo que consultó ¿padres y madres de familia que tienen hijos adolescentes saben cuál es la queja de muchos muchachos? Y seguidamente externó que esa queja es : no me escuchan, mi papá no me escucha, mi mamá no me escucha.

“Padres y madres de familia que tienen niños escúchenlos, escúchenlos”, enfatizó.

La misma recomendación dio a los abuelos y abuelas que escuchen a sus hijos, nietos, nueras y yernos, “no se cansen de escuchar”, sus familiares siempre necesitan que los escuchen.

Remarcó que el camino sinodal también se vuelve un camino sinodal familiar, es decir caminar juntos, escucharse juntos y no tener miedo.

En ese sentido, dijo a los presentes “levántense no tengan miedo bajemos a la llanura y que la gracia que hemos experimentado para ser artesanos de la sinodalidad en la vida ordinaria de nuestras comunidades”.

El cardenal agradeció a todos los que hacen posible el Desayuno Cuaresmal.

El cardenal, agregó en sus palabras que hay que prepararse y reflexionar en la cuaresma para la resurrección de Jesús y recordó que el papa “termina diciéndonos que el Espíritu Santo, nos anime durante esta cuaresma en nuestra escalada con Jesús, para que experimentemos su resplandor Divino y así fortalecidos en la fe prosigamos juntos el camino con Él, gloria de su pueblo y luz de las naciones”.

Finalmente agradeció a todos los que hacen posible el Desayuno Cuaresmal, y destacó la importancia de la actividad que permite reforzar las actividades de la iglesia.

El proceso sinodal inició en 2021 y que culminará en 2024, los medios de la iglesia catolica destacan, que ha llegado a un momento culmen en el que la fase continental procura reunir las diferentes realidades que vive cada uno de los pueblos y observar cómo la Iglesia Católica pone en acción su plan evangelizador.

Ante esto y con lo acuñado por el Papa Francisco en su mensaje de Cuaresma 2023 sobre la “Ascesis Cuaresmal, itinerario sinodal”, se pretende dar realce y valorar las acciones eclesiales para fortalecer la comunión, un esfuerzo que requiere el compromiso de cada uno. LB