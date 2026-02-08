Cardenal Rodríguez pide a Asfura priorizar a migrantes en EEUU y combatir la corrupción

Tegucigalpa – El cardenal Óscar Andrés Rodríguez pidió este domingo al presidente Nasry Asfura que tengan en cuenta a los migrantes hondureños que residen en los Estados Unidos y la situación de angustia que experimenta con las redadas.

“A mi juicio es muy importante que se tenga en cuenta a los hondureños que viven allá, esas deportaciones simplemente provocan más pobreza”, dijo en entrevista con el canal HCH.

Rodríguez subrayó que si Honduras quiere tener inversión extranjera debe de tener un sistema de justicia confiable y aplicable.

Comentó que los nuevos gobernantes deben tener en cuenta el Evangelio de Jesús ya que nos enseñan criterios y ayudan a mirar hacia el futuro.

Su Eminencia reflexionó que Honduras no se va a transformar en cuatro años, sino que, a largo plazo, para que las nuevas generaciones puedan tener esperanza y no seguir viviendo en angustia y pequeños plazos.

Señaló que la corrupción ha tenido al país postrado por varios años debido a que es un mal endémico que se debe echar afuera con los mandamientos de la ley de Dios.

Consultado por la moción en el Congreso Nacional de leer la biblia en las escuelas, respondió que no es solo leer un libro, sino un conjunto escrito en distintos tiempos y criterios.

“El que no conoce todo esto puede caer en errores, quienes tienen que leer la biblia son los padres de familia para orientar a los jóvenes y los niños”, enfatizó. AG