Cardenal Rodríguez: La violencia se combatirá con educación moral y valores desde la familia

Tegucigalpa – Durante la inauguración del Hospital Católico Universitario en Tegucigalpa, el cardenal Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga hizo un enérgico llamado a la sociedad hondureña a enfrentar la creciente violencia mediante el fortalecimiento de la educación ética y moral, comenzando desde el hogar.

– “Los políticos deben dejar de pensar solo en cómo llegar al poder, sino que se use el poder para el bien”, anotó el cardenal.

– Uno de los mayores desafíos en Honduras es potenciar la educación sobre todo moral y ética, recalcó el líder religioso.

El líder de la Iglesia Católica afirmó que el origen de la violencia radica en que «la gente empieza a creerse dios y le quita la vida a alguien». «Somos criaturas, no somos dioses. Somos hijos de un solo Dios y nadie tiene derecho a quitarle la vida a nadie», expresó.

Rodríguez lamentó que en Honduras no exista una formación suficiente en valores y aseguró que uno de los mayores desafíos del país es potenciar la educación ética y moral. Señaló que la familia no solo debe encargarse de criar y alimentar a los hijos, sino también de formarlos moralmente para que desde pequeños comprendan que la vida es sagrada.

El cardenal citó el pasaje bíblico de Caín y Abel, recordó que Dios le dijo a Caín: «La sangre de tu hermano clama al cielo», e hizo un llamado a quienes han cometido hechos violentos a reflexionar y cambiar su forma de vivir. «Qué triste es terminar la vida en una cárcel o manchados de sangre, con un remordimiento que nunca se quitará», manifestó.

“Yo quisiera que todos aquellos que han matado aquí en Honduras y que lamentablemente sigue ocurriendo reflexionen un poco y traten de vivir limpiamente”, adicionó.

El cardenal también lamentó la pérdida de la enseñanza de valores en el sistema educativo y consideró que hoy se prioriza la tecnología sobre la formación de la conciencia moral. En ese sentido, instó al Estado, al Ministerio de Educación y a los docentes a promover una educación basada en principios éticos que contribuya a construir una mejor sociedad.

A los políticos ya no estamos en campaña

Asimismo, dirigió un mensaje a la clase política para que el ejercicio del poder esté orientado al bien común y no a intereses particulares. «Ya no estamos en campaña política; estamos durante un gobierno en el cual todos debemos colaborar y no solo pensar cómo voy a adueñar del botín en los próximos cuatro años», enfatizó.

Hospital puede haber acuerdos con Sesal

En el marco de la inauguración del Hospital Católico Universitario, el cardenal Rodríguez destacó que el nuevo centro asistencial representa una esperanza para miles de hondureños. Señaló que el objetivo es brindar atención con dignidad a todas las personas, independientemente de su condición de salud.

Aunque dijo desconocer si el hospital recibirá pacientes remitidos del sistema público, consideró que podrían establecerse acuerdos entre la Secretaría de Salud y la Universidad Católica de Honduras para ampliar la cobertura y beneficiar a más ciudadanos. «Queremos que toda persona sienta que tiene dignidad y que una enfermedad nunca le haga perder ese valor», concluyó. LB