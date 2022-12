Cardenal Rodríguez: Jesús quiere encontrar un sitio en nuestra Honduras ¿Tenemos espacio para Él?

Tegucigalpa– Jesús quiere encontrar un sitio en los corazones de cada uno, quiere encontrar sitio en nuestras ciudades y en nuestra Honduras y Él viene hoy, la pregunta es ¿tenemos sitio, tenemos espacio para Él?, manifestó el cardenal Óscar Andrés Rodríguez, en la eucaristía de Navidad.

– La Navidad no es una cena pomposa, no son los regalos, la Navidad es Jesús

-El mundo necesita paz con urgencia, hay tantas personas que no viven en paz, estan llenas de odio, de rencores y resentimientos, remarcó el cardenal Óscar Andrés Rodríguez .

Desde el principio Jesús quiso compartir con los más pobres y olvidados de la tierra, de todos aquellos que no tienen sitio en la sociedad, Jesús se hace cargo de la pobreza y del dolor humano y hoy millones de seres humanos prolongan en el tiempo y en el espacio el pesebre de Belén, agregó.

La pobreza no es una historia del pasado, hoy Jesús nace de nuevo, pero puede ser que “estamos tan llenos de nosotros mismos, tan llenos de cosas, de deseos, de anhelos, de proyectos que no hay sitio, ni hay tiempo para Dios”.

En la sociedad de hoy para muchas personas no hay sitio para Él, “pero no hay Navidad, sin Jesús, la Navidad no es una cena pomposa, no son los regalos, la Navidad es Jesús y sin Él no hay Navidad”.

Hay que desear feliz Navidad, pero teniendo presente que no son fiestas para la parranda, ni borracheras, Navidad quiere decir recibir a Jesús en el corazón, recalcó.

Cardenal Rodríguez. foto Suyapa Medios.

Solidaridad

El cardenal Rodríguez, reiteró que Dios tiene predilección por los pequeños, por los pobres, por aquellos que no cuentan en la sociedad, por eso los cristianos no pueden ser espectadores de esta situación.

La mayor muestra de solidaridad de Jesús es la encarnación, y ahora “necesitamos ser solidarios con los que sufren la injusticia, con los que sufren la violencia”.

En la tierra también se necesita ser solidario con los ancianos, con los enfermos y con todos aquellos que no cuentan en nuestra sociedad, zanjó el purpurado.

Feligreses Basílica Menor Nuestra Señora de Suyapa. foto Suyapa Medios.

El mundo necesita paz con urgencia

Hoy que Jesús ha nacido, la oración debe ser para pedirle al Señor que nos ayude a ser hombres y mujeres de paz, una paz que la necesitamos con urgencia, el mundo no vive en paz, expresó el cardenal, durante la homilía en la Basílica Menor Nuestra Señora de Suyapa.

Hoy día hay tantas personas que no viven en paz, y que todavía están llenas de heridas no sanadas, de odio, de rencores, de resentimientos, de maledicencia, de insulto y ahí no puede nacer el Señor, recalcó.

“Tenemos que limpiar nuestro corazón y vivir la paz con nosotros mismos, la paz con nuestros hermanos, la paz en la familia, la paz en la sociedad”.

El mensaje es hoy es que les ha nacido un Salvador en esta Nochebuena, por eso Gloria a Dios en el cielo y en la tierra Paz a los hombres de buena voluntad, prosiguió el líder religioso.

Finalmente, deseo que todos los hondureños y cada persona en el mundo pueda recibir al Señor Jesús con alegría y que brille en los corazones, y sea la estrella que alumbre la oscuridad del mundo.LB