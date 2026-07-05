Cardenal Rodríguez exhorta a ayudar a los venezolanos “nadie es tan pobre para no dar”

Tegucigalpa – El cardenal Óscar Andrés Rodríguez exhortó este domingo durante la homilía a ayudar a los ciudadanos venezolanos que están sufriendo en la actualidad tras sufrir los golpes de dos terremotos.

Durante la homilía, el cardenal manifestó que el evangelio trata de la alegría del don de la Vida, la alabanza a Dios, el acción de dar gracias y la paz que nos espera cuando se acerca el fin de los días.

“Hoy nuestra arquidiócesis nos llama a amar a los que están sufriendo más que nosotros, a ese pueblo de Venezuela”, expresó Rodríguez.

Anunció que este domingo se realizará la segunda colecta por parte de la Iglesia Católica hondureña para ayudar con una “gota de amor” a los venezolanos que perdieron todo a causa de los terremotos.

“No hay nadie tan pobre que no pueda dar, ni alguien tan rico que no pueda recibir”, exteriorizó.

Reflexionó que en la vida cristiana, la enseñanza que dejó Jesucristo es dar o recibir de las personas.

Rodríguez aseveró que Dios nos enseña a amar y de ser solidarios en el amor, ayudando a los hermanos necesitados con gestos de amor y no con palabras vacías. AG